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Meclis Başkanvekili Akar, bütçe görüşmeleri sırasında sinirlendi: Hay senin
Meclis Başkanvekili Akar, bütçe görüşmeleri sırasında sinirlendi: Hay senin
Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma yaşandı. Tartışmalara müdahalesi yetersiz kalan TBMM Başkanvekili Akar'ın... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T15:16+0300
2021-12-08T15:17+0300
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TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor. Bugün TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alındı.Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında çıkan tartışma diğer vekillerin katılmasıyla büyüdü.TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın müdahalelerine rağmen tartışma sürdü. Bu sırada Akar'ın ağzından 'hay senin' şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, eliyle ağzını kapattı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/tbmmdeki-butce-gorusmelerinde-yumruklu-kavga-cikti-1051561569.html
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chp, hdp, mhp, tbmm, tbmm genel kurulu, akp, haydar akar, görüşme, tbmm plan ve bütçe komisyonu, iyi parti, bütçe teklifi, cumhuriyet halk partisi (chp), bütçe

Meclis Başkanvekili Akar, bütçe görüşmeleri sırasında sinirlendi: Hay senin

15:16 08.12.2021 (güncellendi: 15:17 08.12.2021)
© Fotoğraf : TBMMMeclis Başkanvekili Akar, bütçe görüşmeleri sırasında sinirlendi: Hay senin
Meclis Başkanvekili Akar, bütçe görüşmeleri sırasında sinirlendi: Hay senin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Fotoğraf : TBMM
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Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma yaşandı. Tartışmalara müdahalesi yetersiz kalan TBMM Başkanvekili Akar'ın "Hay senin" diyerek hakaret ettiği duyuldu.
TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor.
Bugün TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alındı.
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında çıkan tartışma diğer vekillerin katılmasıyla büyüdü.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın müdahalelerine rağmen tartışma sürdü. Bu sırada Akar'ın ağzından 'hay senin' şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, eliyle ağzını kapattı.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
POLİTİKA
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
12:38
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