https://tr.sputniknews.com/20211208/mehmet-barlas-muhalefet-anlamsiz-mitinglerle-vakit-kaybediyor-1051552903.html

Mehmet Barlas: Muhalefet anlamsız mitinglerle vakit kaybediyor

Mehmet Barlas: Muhalefet anlamsız mitinglerle vakit kaybediyor

Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında Erdoğan'ın 'attığı her adımın Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını' belirtti ve "Muhalefet, anlamsız mitingler... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T08:28+0300

2021-12-08T08:28+0300

2021-12-08T08:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

mehmet barlas

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez açılımıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'yle 10 milyar dolarlık yatırıma imza atıldığını ve Katar ziyaretine dikkat çekerek, "Eğer siyaseti ciddiye alıyorsanız ve iktidar olmayı "iş yapmanın" ön şartı olarak görüyorsanız şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapıyor. Attığı her adım, Türkiye'nin geleceğine ekonomik ya da siyasal olarak önemli katkılar sağlıyor. Buna karşı muhalefet, anlamsız mitingler ve sonu gelmeyen pazarlıklarla sadece vakit kaybediyor" diye yazdı.CHP'nin dış politikasının hangi görüşe sahip olduğunu bilmediğini savunan Barlas, "Amerika'nın Türkiye'yi hedef alan komploları ve Suriye'nin Hatay üzerindeki rüyaları, acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne kadar ilgilendiriyor? Ya da PKK/PYD ve FETÖ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde ne şekilde görülmekte? Örneğin, HDP'nin kapatılması anlaşıldığı kadarıyla bir an meselesi. Savcılık görüşünü açıkladı. Anayasa Mahkemesi bir anda karar verebilir, ancak Cumhuriyet Halk Partisi için HDP en güçlü sığınak" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, chp, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), mehmet barlas, cumhuriyet halk partisi (chp)