https://tr.sputniknews.com/20211208/meteoroloji-cuma-gununden-itibaren-sicakliklar-artacak-1051552176.html

Meteoroloji: Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak

Meteoroloji: Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak

Türkiye hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisinde olacak. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T06:57+0300

2021-12-08T06:57+0300

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yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklığı, hafta sonunda 18 dereceye kadar yükselecek. Megakentte cuma günü yağmur bekleniyor.Ankara ve İzmir yağmurluBaşkent Ankara'da da bugün hava yağmurlu olacak. 10 derece olan sıcaklık cuma gününden itibaren 14-15 dereceyi bulacak.İzmir'de ise hafta boyunca sağanak etkili olacak. Bugün 17 derece olan sıcaklık hafta sonu 22 dereceye kadar çıkacak.Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, çarşamba günü Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış olacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:"Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Bir de Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde Bingöl, Muş, Diyarbakır çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle cuma gününden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’deki yağışlar kuvvetli olacak."Lodos Doğu'yu da etkileyecekUzmanlar, kuvvetli lodosa karşı da uyardı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos beklediklerini söyleyen Cengiz Çelik, "İç Anadolu'nun doğusunda ve yine Doğu Anadolu Bölgesi genelinde de kuvvetli lodos beklentimiz var" dedi.Tahminlere göre, hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.

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meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, meteoroloji, yağış