Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211208/meteoroloji-cuma-gununden-itibaren-sicakliklar-artacak-1051552176.html
Meteoroloji: Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak
Meteoroloji: Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak
Türkiye hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisinde olacak. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T06:57+0300
2021-12-08T06:56+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
hava sıcaklığı
meteoroloji
yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101633/93/1016339320_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_b87df256b4de8825fbf8cc719516b1e2.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklığı, hafta sonunda 18 dereceye kadar yükselecek. Megakentte cuma günü yağmur bekleniyor.Ankara ve İzmir yağmurluBaşkent Ankara'da da bugün hava yağmurlu olacak. 10 derece olan sıcaklık cuma gününden itibaren 14-15 dereceyi bulacak.İzmir'de ise hafta boyunca sağanak etkili olacak. Bugün 17 derece olan sıcaklık hafta sonu 22 dereceye kadar çıkacak.Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, çarşamba günü Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış olacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:"Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Bir de Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde Bingöl, Muş, Diyarbakır çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle cuma gününden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’deki yağışlar kuvvetli olacak."Lodos Doğu'yu da etkileyecekUzmanlar, kuvvetli lodosa karşı da uyardı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos beklediklerini söyleyen Cengiz Çelik, "İç Anadolu'nun doğusunda ve yine Doğu Anadolu Bölgesi genelinde de kuvvetli lodos beklentimiz var" dedi.Tahminlere göre, hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101633/93/1016339320_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3f52957513138426569d97e026aeced5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, meteoroloji, yağış

Meteoroloji: Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak

06:57 08.12.2021
© FlickrTermometre
Termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Flickr
Abone ol
Türkiye hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisinde olacak. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklığı, hafta sonunda 18 dereceye kadar yükselecek. Megakentte cuma günü yağmur bekleniyor.
Ankara ve İzmir yağmurlu
Başkent Ankara'da da bugün hava yağmurlu olacak. 10 derece olan sıcaklık cuma gününden itibaren 14-15 dereceyi bulacak.
İzmir'de ise hafta boyunca sağanak etkili olacak. Bugün 17 derece olan sıcaklık hafta sonu 22 dereceye kadar çıkacak.
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, çarşamba günü Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış olacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:
"Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Bir de Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde Bingöl, Muş, Diyarbakır çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle cuma gününden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’deki yağışlar kuvvetli olacak."

Lodos Doğu'yu da etkileyecek

Uzmanlar, kuvvetli lodosa karşı da uyardı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos beklediklerini söyleyen Cengiz Çelik, "İç Anadolu'nun doğusunda ve yine Doğu Anadolu Bölgesi genelinde de kuvvetli lodos beklentimiz var" dedi.
Tahminlere göre, hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:43Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye para cezası verildi
07:23Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
07:0418 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 3 kişiye tutuklama
06:57Meteoroloji: Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak
06:37AFAD'dan Antalya uyarısı: Bilanço açıklandı
06:32D-100 Karayolu'nda kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalarak hayatını kaybetti
06:18Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi kabul edilmedi
05:32AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürecek
05:14İran Cumhurbaşkanı Reisi: Ekonomiyi nükleer müzakerelere bağlamayacağız
04:45ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu
04:26ABD'de Omicron varyantı 19 eyalette görüldü
04:02BMGK, Kaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı
03:41Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
03:10ABD'de 3 senatörden Suudi Arabistan'a füze satışını engellemek için tasarı
02:39PSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti
02:23Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak
02:20İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti
02:19Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait
02:10Erivan’dan Bakü'ye kışkırtıcı söylemden vazgeçme ve anlaşmaların uygulanmasını engellememe çağrısı
01:582021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi