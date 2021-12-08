https://tr.sputniknews.com/20211208/meteorolojiden-2-bolge-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1051546557.html
Meteoroloji'den 2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T00:18+0300
2021-12-08T00:18+0300
2021-12-08T00:18+0300
türkiye
diyarbakır
şırnak
hakkari
elazığ
batman
tunceli
siirt
muş
bingöl
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
türkiye
diyarbakır
şırnak
hakkari
elazığ
batman
tunceli
siirt
muş
bingöl
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diyarbakır, şırnak, hakkari, elazığ, batman, tunceli, siirt, muş, bingöl, yağış
Meteoroloji'den 2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu.
Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Açıklamada, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.