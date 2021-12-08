https://tr.sputniknews.com/20211208/meteorolojiden-2-bolge-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1051546557.html

Meteoroloji'den 2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T00:18+0300

2021-12-08T00:18+0300

2021-12-08T00:18+0300

türkiye

diyarbakır

şırnak

hakkari

elazığ

batman

tunceli

siirt

muş

bingöl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039805_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c5828a8e5ebd123834c9878851891652.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

türkiye

diyarbakır

şırnak

hakkari

elazığ

batman

tunceli

siirt

muş

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, şırnak, hakkari, elazığ, batman, tunceli, siirt, muş, bingöl, yağış