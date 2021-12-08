Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211208/meteorolojiden-26-il-icin-alarm-kuvvetli-saganak-ve-yogun-kar-uyarisi-1051552781.html
Meteoroloji'den 26 il için alarm: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den 26 il için alarm: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T08:09+0300
2021-12-08T08:08+0300
yaşam
kar yağışı
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
yağış
sağanak yağış uyarısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827085_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_85b9298e17872921f2d3bb3e7a0a4130.jpg
Meteoroloji 26 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken yağışların Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şu şekilde:"Ülkenin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle Yağmur ve Sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827085_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_187d76d852d629525528978f3018f132.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar yağışı, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 26 il için alarm: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

08:09 08.12.2021
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar bekleniyor.
Meteoroloji 26 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken yağışların Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şu şekilde:
"Ülkenin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle Yağmur ve Sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce