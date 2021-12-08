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https://tr.sputniknews.com/20211208/muzik-aleti-kutusunda-firar-etmisti-benim-yuzumden-turkiyede-yargilananlarla-tanismak-isterim--1051581180.html
Müzik aleti kutusunda firar etmişti: Benim yüzümden Türkiye'de yargılananlarla tanışmak isterim
Müzik aleti kutusunda firar etmişti: Benim yüzümden Türkiye'de yargılananlarla tanışmak isterim
Japonya'da ev hapsinde yolsuzluktan yargılanmayı beklerken uçakla Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Ghosn, müzik ekipmanı kutusuna saklanması... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T20:08+0300
2021-12-08T20:08+0300
dünya
carlos ghosn
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30 Aralık 2019'daki firarından beri uluslararası medyaya röportajlar verip kitap yazan ve TV dizilerine konu olan otomotiv devi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, hafta başında Lübnan'daki evinden Japon gazeteciler dahil medya mensupları için sanal basın toplantısı düzenleyerek 'Broken Alliances' (Bozulan İttifaklar) isimli yeni kitabını tanıttı. Basın toplantısında kitap yazma sebebini "Çünkü konuşamıyorum" diye açıklayan Ghosn, mahkeme belgelerinin aylar süren lojistik hazırlıklara işaret etmesine rağmen, 'Japonya'daki ev hapsinden kaçma kararını 25 Aralık'ta aldığını ve kaçış planını 4 günde tek başına planladığını' öne sürdü. Kendisinin kaçışın Japonya, diğerlerinin Dubai, İstanbul ve Beyrut kısmını planladıklarını anlatan Ghosn, Japon istihbaratı tarafından sürekli izlendiği için dışarıya bilgi sızması ve planın suya düşmesi ihtimaline karşı ayrıntıların kendisiyle bile tam paylaşılmadığını öne sürdü."Hatta bir noktada ilk durağın Türkiye olup olmayacağı bile belli değildi" diyen Ghosn, "Asla kimseye söylememem gerekiyordu. Eşime bile" diye ekledi.Japonya'da kefaletle ev hapsine konulmuş eski Nissan CEO'sunun kaçışıyla ilgili Türkiye'de görülen davada, 2'si hostes 7 kişi yargılanırken, şubatta MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek, göçmen kaçakçılığı suçlamasından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 31 bin 40 lira para cezasına çarptırılmıştı. Duruşmalarda pilotlarla hosteslerin dönen dolaptan haberinin olmadığı belirtilmişti. Cezanın kesinleşmesi halinde bu iki pilotun bir daha uçamayacakları değerlendirmesi yapılmıştı. BBC Türkçe, sanal basın toplantısında Ghosn'a, 'Türkiye'de davası hala devam eden ve kaçış planının İstanbul ayağına bilerek veya bilmeyerek karıştıkları iddiasına karşı suçsuzluklarını kanıtlamaya çalışanlarla ilgili pişmanlık duyup duymadığı' sorusunu yönelttiğini belirtti.Haberde Ghosn'un "Şartlar öyle gerektirdi. Benim yüzümden Türkiye'de yargılananlarla bir gün tanışmak isterim. Yollarımız kesişirse kendileriyle tanışmaktan memnunluk duyarım" yanıtını verdiği aktarıldı.Eski Nissan CEO'sunun kaçışının baş planlayıcısı oldukları belirlenen ABD Ordusu Özel Kuvvetler'in eski mensubu baba ve oğlu da Japonya'da mahkumiyet aldı. Zor kurtarma operasyonları düzenlemesiyle tanınan eski Yeşil Bereli Michael Taylor 2 yıl, oğlu Peter Taylor 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İkilinin banka hesaplarına Mayıs 2020'ye dek toplam 1.3 milyon dolar yatırıldığı belirlendi. Basın toplantısında Japonya'ya eleştiriler yönelten Ghosn, 'Japonya'yı sevdiği için Japon yargı sisteminin değişmesini istediğini' söyledi. Savcılarla yargıcın 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla eşi hakkında kırmızı bülten çıkararak 'intikamcılık' yaptıklarını savunan dünyaca ünlü iş insanı ve yönetici, ev hapsindeyken eşi ve çocuklarıyla bile sadece 30 dakika geçirebildiğini aktardı.Ghosn, "Japonya'nın rehin alıcı adalet sistemi bir cehennemden farksız" diyerek ekledi:"Japonya'nın istediği herhangi bir adalet sistemine sahip olma hakkı var, ancak bu konuda yabancıları uyarmalılar.""Nissan'a verdiğim 17 yıla kalbimi koydum. Beni böyle mi ödüllendiriyorsunuz. Bu yüzden kırgınım."
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Müzik aleti kutusunda firar etmişti: Benim yüzümden Türkiye'de yargılananlarla tanışmak isterim

20:08 08.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/Arab News Japan @ArabNewsjpJaponya'da yolsuzluktan yargılanacakken ev hapsinden firar eden otomotiv devi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Broken Alliances' (Bozulan İttifaklar) isimli kitabını tanıttığı basın toplantısında
Japonya'da yolsuzluktan yargılanacakken ev hapsinden firar eden otomotiv devi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Broken Alliances' (Bozulan İttifaklar) isimli kitabını tanıttığı basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/Arab News Japan @ArabNewsjp
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Japonya'da ev hapsinde yolsuzluktan yargılanmayı beklerken uçakla Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Ghosn, müzik ekipmanı kutusuna saklanması sebebiyle tüm dünyada gündem olan firarı hakkında bir kitap yayımladı. Kitabı tanıttığı basın toplantısında kaçışın Türkiye ayağında rol alanların akıbetiyle ilgili hisleri de soruldu.
30 Aralık 2019'daki firarından beri uluslararası medyaya röportajlar verip kitap yazan ve TV dizilerine konu olan otomotiv devi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, hafta başında Lübnan'daki evinden Japon gazeteciler dahil medya mensupları için sanal basın toplantısı düzenleyerek 'Broken Alliances' (Bozulan İttifaklar) isimli yeni kitabını tanıttı.
Basın toplantısında kitap yazma sebebini "Çünkü konuşamıyorum" diye açıklayan Ghosn, mahkeme belgelerinin aylar süren lojistik hazırlıklara işaret etmesine rağmen, 'Japonya'daki ev hapsinden kaçma kararını 25 Aralık'ta aldığını ve kaçış planını 4 günde tek başına planladığını' öne sürdü.
Kendisinin kaçışın Japonya, diğerlerinin Dubai, İstanbul ve Beyrut kısmını planladıklarını anlatan Ghosn, Japon istihbaratı tarafından sürekli izlendiği için dışarıya bilgi sızması ve planın suya düşmesi ihtimaline karşı ayrıntıların kendisiyle bile tam paylaşılmadığını öne sürdü.
"Hatta bir noktada ilk durağın Türkiye olup olmayacağı bile belli değildi" diyen Ghosn, "Asla kimseye söylememem gerekiyordu. Eşime bile" diye ekledi.
Japonya'da kefaletle ev hapsine konulmuş eski Nissan CEO'sunun kaçışıyla ilgili Türkiye'de görülen davada, 2'si hostes 7 kişi yargılanırken, şubatta MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek, göçmen kaçakçılığı suçlamasından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 31 bin 40 lira para cezasına çarptırılmıştı. Duruşmalarda pilotlarla hosteslerin dönen dolaptan haberinin olmadığı belirtilmişti. Cezanın kesinleşmesi halinde bu iki pilotun bir daha uçamayacakları değerlendirmesi yapılmıştı.
BBC Türkçe, sanal basın toplantısında Ghosn'a, 'Türkiye'de davası hala devam eden ve kaçış planının İstanbul ayağına bilerek veya bilmeyerek karıştıkları iddiasına karşı suçsuzluklarını kanıtlamaya çalışanlarla ilgili pişmanlık duyup duymadığı' sorusunu yönelttiğini belirtti.
Haberde Ghosn'un "Şartlar öyle gerektirdi. Benim yüzümden Türkiye'de yargılananlarla bir gün tanışmak isterim. Yollarımız kesişirse kendileriyle tanışmaktan memnunluk duyarım" yanıtını verdiği aktarıldı.
Eski Nissan CEO'sunun kaçışının baş planlayıcısı oldukları belirlenen ABD Ordusu Özel Kuvvetler'in eski mensubu baba ve oğlu da Japonya'da mahkumiyet aldı. Zor kurtarma operasyonları düzenlemesiyle tanınan eski Yeşil Bereli Michael Taylor 2 yıl, oğlu Peter Taylor 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İkilinin banka hesaplarına Mayıs 2020'ye dek toplam 1.3 milyon dolar yatırıldığı belirlendi.
Basın toplantısında Japonya'ya eleştiriler yönelten Ghosn, 'Japonya'yı sevdiği için Japon yargı sisteminin değişmesini istediğini' söyledi. Savcılarla yargıcın 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla eşi hakkında kırmızı bülten çıkararak 'intikamcılık' yaptıklarını savunan dünyaca ünlü iş insanı ve yönetici, ev hapsindeyken eşi ve çocuklarıyla bile sadece 30 dakika geçirebildiğini aktardı.
Ghosn, "Japonya'nın rehin alıcı adalet sistemi bir cehennemden farksız" diyerek ekledi:
"Japonya'nın istediği herhangi bir adalet sistemine sahip olma hakkı var, ancak bu konuda yabancıları uyarmalılar."
"Nissan'a verdiğim 17 yıla kalbimi koydum. Beni böyle mi ödüllendiriyorsunuz. Bu yüzden kırgınım."
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