Nedeni sahte aşı kartı: Eşini ve 3 çocuğunu öldüren Alman baba intihar etti

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Königs Wusterhausen kasabasında bir aile dramı yaşandı.5 kişilik ailede 40 yaşındaki baba David R. önce eşini daha sonra ise 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğunu öldürüp intihar etti. Başsavcı Gernot Bantleon yaptığı açıklamada, eşini ve çocuklarını öldüren babanın intihar etmeden önce mektup bıraktığını söyledi. Baba David’in, eşinin patronuna verilmek üzere sahte aşı kartı hazırlattığı, fakat yakalandıkları ve bu sebeple sosyal hizmetlerin çocukları ellerinden alacağına dair endişeler taşıdığını söyleyen Bantleon, olayın bu yüzden gerçekleştiğini belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin silahla öldürüldüğünü açıkladı.
Başsavcı Gernot Bantleon yaptığı açıklamada, eşini ve çocuklarını öldüren babanın intihar etmeden önce mektup bıraktığını söyledi. Baba David’in, eşinin patronuna verilmek üzere sahte aşı kartı hazırlattığı, fakat yakalandıkları ve bu sebeple sosyal hizmetlerin çocukları ellerinden alacağına dair endişeler taşıdığını söyleyen Bantleon, olayın bu yüzden gerçekleştiğini belirtti.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin silahla öldürüldüğünü açıkladı.
Investigators in the German state of Brandenburg believe a man killed his wife, three children and himself because he feared getting arrested and having his children taken away from him for forging a COVID-19 vaccination certificate.https://t.co/QvfBaaOEAJ