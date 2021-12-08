https://tr.sputniknews.com/20211208/nedeni-sahte-asi-karti-esini-ve-3-cocugunu-olduren-alman-baba-intihar-etti-1051553845.html

Nedeni sahte aşı kartı: Eşini ve 3 çocuğunu öldüren Alman baba intihar etti

Nedeni sahte aşı kartı: Eşini ve 3 çocuğunu öldüren Alman baba intihar etti

Almanya’da eşini ve çocuklarını öldüren baba daha sonra intihar etti. Baba geride bıraktığı mektupta sahte aşı kartı yüzünden korktuğunu ve çocuklarının... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T09:33+0300

2021-12-08T09:33+0300

2021-12-08T09:33+0300

koronavirüs

almanya

çocuk

baba

aşı

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051553916_0:46:2973:1718_1920x0_80_0_0_ba0ec8bba54b65ea57b25f4b26701816.jpg

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Königs Wusterhausen kasabasında bir aile dramı yaşandı.5 kişilik ailede 40 yaşındaki baba David R. önce eşini daha sonra ise 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğunu öldürüp intihar etti. Başsavcı Gernot Bantleon yaptığı açıklamada, eşini ve çocuklarını öldüren babanın intihar etmeden önce mektup bıraktığını söyledi. Baba David’in, eşinin patronuna verilmek üzere sahte aşı kartı hazırlattığı, fakat yakalandıkları ve bu sebeple sosyal hizmetlerin çocukları ellerinden alacağına dair endişeler taşıdığını söyleyen Bantleon, olayın bu yüzden gerçekleştiğini belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin silahla öldürüldüğünü açıkladı.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, çocuk, baba, aşı, koronavirüs