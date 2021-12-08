https://tr.sputniknews.com/20211208/ogretmen-metin-lokumcunun-hayatini-kaybettigi-gunden-yeni-goruntuler-paylasildi-1051545807.html

Öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği günden yeni görüntüler paylaşıldı

Öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği günden yeni görüntüler paylaşıldı

Metin Lokumcu'nun sıkılan biber gazı sonucu hayatını kaybettiği günden yeni görüntüler paylaşıldı. Polislere şekilde durun" diyen, gaz fişeğinin nasıl... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T00:01+0300

2021-12-08T00:01+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

hoparlör

metin lokumcu

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Öğretmen Metin Lokumcu'nun polisin attığı gaz bombası sonucu hayatını kaybettiği 31 Mayıs 2011'den yeni görüntüler paylaşıldı.Metin Lokumcu davasını takip eden "Metin Lokumcu Davası" adlı Twitter hesabı olay gününden yeni görüntüler paylaştı.Görüntülerde sivil giyimli bir kişi "Sakin olun, birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde durun," diyor. Aynı kişi, gaz fişeğinin nasıl atılacağını göstererek "Hedef al" komutunu veriyor.Paylaşımın devamında "Soruyoruz: Videoda görünen gaz kullanan, kullanmayı gösteren, talimat veren sivil giyimli kişi kimdir? Gaz kullanma ve emir verme yetkisi var mıdır?" ifadeleri kullanıldı. Polisin attığı gaz bombası nedeniyle yaşamını yitiren Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davada mahkeme görevsizlik kararı vermişti. Davanın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması 20 Aralık 2021'de görülecek.31 Mayıs 2011'de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası için Hopa’ye gelişinı protesto edenler, polisin gaz fişekli müdahalesi ile karşılaştı. Öğretmen Metin Lokumcu o eylemde kullanılan gaz nedeniyle kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210421/metin-lokumcu-davasi-13-polis-10-yil-sonra-hakim-karsisinda-1044324793.html

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recep tayyip erdoğan, hoparlör, metin lokumcu