https://tr.sputniknews.com/20211208/okey-masasinda-silahli-saldirida-olduruldu-1051588719.html

Okey masasında silahlı saldırıda öldürüldü

Okey masasında silahlı saldırıda öldürüldü

Başakşehir'de kahvehanede okey oynadığı sırada husumetli olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşında Bedirhan Atbaş... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:57+0300

2021-12-08T23:57+0300

2021-12-08T23:57+0300

yaşam

başakşehir

okey

istanbul

türkiye

silahlı saldırı

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Olay, 6 Aralık Pazartesi günü gece saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet L., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 21 yaşında Bedirhan Atbaş'ın olduğu kahvehaneye geldi. Mehmet L., arkadaşlarıyla okey oynayan Bedirhan Atbaş'a silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Bedirhan Atbaş hastaneye kaldırıldı. Atbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Mehmet L., aynı gece karakola gidip pişman olduğunu söyleyerek polise teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet L. mahkemece tutuklandı.Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdıYaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kafeye girdiği, belinden silahı çıkartıp ateş ettiği, bu sırada bazı kişilerin eline aldıkları ıstakaları silahlı saldırgana fırlattığı görülüyor. Saldırgan kaçarken, yaralanan kişi ve kafede bulunan kişiler büyük panik yaşıyor.

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başakşehir, okey, istanbul, türkiye, silahlı saldırı