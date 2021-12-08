Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211208/peruda-devlet-baskani-castillonun-gorevden-alinmasi-talebi-kabul-edilmedi-1051551782.html
Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi kabul edilmedi
Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi kabul edilmedi
Güney Amerika ülkesi Peru'da, muhalif partilerin, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden alınması talebi, Kongre... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T06:18+0300
2021-12-08T06:17+0300
dünya
peru
görüşme
görevden alma
pedro castillo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045083790_0:77:1800:1090_1920x0_80_0_0_191b8d5ba0c8d7c50b68532a08cf6ca0.jpg
Muhalefetin önergesi üzerine toplanan Cumhuriyet Kongresi, Castillo'nun görevden azledilmesi talebini oyladı.Kongre'de yapılan oylamada, 46 lehte, 76 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Castillo'ya yönelik "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlaması reddedildi.Muhalefet önergesiKongre'ye 28 imza toplayarak önerge veren 3 muhalif parti, 26 Kasım'da Castillo'yu ahlaki yetersizliğin yanı sıra seçim kampanyası sürecinde verilen paraları yasa dışı şekilde kullanmakla suçlamıştı.Peru yasalarına göre bir devlet başkanının görevden alınması için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.Hükümetten tepkiBaşbakan Mirtha Vasquez, muhalefetin suçlamalarına tepki göstererek, azletme talebinin halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir saldırı anlamına geldiğini söylemişti.Peru'da Kongre faktörüPeru’da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, 10 Kasım 2020'de Kongre'de yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile "kalıcı ahlaki yetersizlik" sebebiyle azledilmişti.Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino da 15 Kasım'da Kongre baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.Ülkede önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018'de yılında görevi bırakmıştı.
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045083790_96:0:1711:1211_1920x0_80_0_0_9502f7a5159aea7b8f675084bb5e4220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
peru, görüşme, görevden alma, pedro castillo

Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi kabul edilmedi

06:18 08.12.2021
© REUTERS / Angela PoncePeru - Pedro Castillo
Peru - Pedro Castillo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Angela Ponce
Abone ol
Güney Amerika ülkesi Peru'da, muhalif partilerin, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden alınması talebi, Kongre tarafından kabul edilmedi.
Muhalefetin önergesi üzerine toplanan Cumhuriyet Kongresi, Castillo'nun görevden azledilmesi talebini oyladı.
Kongre'de yapılan oylamada, 46 lehte, 76 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Castillo'ya yönelik "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlaması reddedildi.

Muhalefet önergesi

Kongre'ye 28 imza toplayarak önerge veren 3 muhalif parti, 26 Kasım'da Castillo'yu ahlaki yetersizliğin yanı sıra seçim kampanyası sürecinde verilen paraları yasa dışı şekilde kullanmakla suçlamıştı.
Peru yasalarına göre bir devlet başkanının görevden alınması için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Hükümetten tepki

Başbakan Mirtha Vasquez, muhalefetin suçlamalarına tepki göstererek, azletme talebinin halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir saldırı anlamına geldiğini söylemişti.

Peru'da Kongre faktörü

Peru’da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, 10 Kasım 2020'de Kongre'de yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile "kalıcı ahlaki yetersizlik" sebebiyle azledilmişti.
Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino da 15 Kasım'da Kongre baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.
Ülkede önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018'de yılında görevi bırakmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:43Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye para cezası verildi
07:23Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
07:0418 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 3 kişiye tutuklama
06:57Meteoroloji: Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak
06:37AFAD'dan Antalya uyarısı: Bilanço açıklandı
06:32D-100 Karayolu'nda kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalarak hayatını kaybetti
06:18Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi kabul edilmedi
05:32AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürecek
05:14İran Cumhurbaşkanı Reisi: Ekonomiyi nükleer müzakerelere bağlamayacağız
04:45ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu
04:26ABD'de Omicron varyantı 19 eyalette görüldü
04:02BMGK, Kaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı
03:41Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
03:10ABD'de 3 senatörden Suudi Arabistan'a füze satışını engellemek için tasarı
02:39PSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti
02:23Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak
02:20İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti
02:19Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait
02:10Erivan’dan Bakü'ye kışkırtıcı söylemden vazgeçme ve anlaşmaların uygulanmasını engellememe çağrısı
01:582021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi