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https://tr.sputniknews.com/20211208/peskov-putin-ve-biden-yuz-yuze-yapacagi-zirveden-once-bir-video-konferans-daha-gerceklestirebilir-1051579688.html
Peskov: Putin ve Biden, yüz yüze yapacağı zirveden önce bir video-konferans daha gerçekleştirebilir
Peskov: Putin ve Biden, yüz yüze yapacağı zirveden önce bir video-konferans daha gerçekleştirebilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Joe Biden’ın yüz yüze yapacağı zirveden önce bir kez daha video-konferans... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T19:06+0300
2021-12-08T19:06+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
joe biden
açıklama
görüşme
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Rus İzvestiya gazetesine konuşan Peskov, iki liderin yüz yüze görüşme yapmalarına ilişkin beklentiler ile ilgili soruya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın böyle bir zirveden önce bir kez daha video-konferans yoluyla görüşme yapabileceklerini ifade etti.Yüz yüze zirve konusunu yorumlayan Peskov, “Şimdiye kadar bu konu görüşülmedi. Devlet başkanlarının temsilcileri verimli bir şekilde iletişim kurabilirse tekrar görüşmeleri gerekeceği konusunda anlaştılar. Muhtemelen bu görüşme uzaktan iletişim şeklinde olacak” diye konuştu.‘ABD, Putin'in diplomatlara yönelik kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin önerisini tartışmaya hazır değildi’Peskov, ABD’li yetkililerin Rusya'nın her iki ülkedeki diplomatların çalışmalarına yönelik kısıtlamaları karşılıklı olarak ‘sıfırlama’ girişimini tartışmaya hazır olmadığının anlaşıldığını belirtti.Rus lider Putin’in ABD’li mevkidaşı Biden ile yaptığı görüşme sırasında diplomatların çalışmalarına yönelik tüm karşılıklı kısıtlamaların ‘sıfırlanmasını’ önerdiğini hatırlatan Peskov, ancak ‘Amerikan tarafının henüz bu konuyu kapsamlı bir şekilde tartışmaya hazır olmadığının anlaşıldığını’ kaydetti.Kremlin Sözcüsüne ayrıca Moskova ile Washington arasında herhangi bir temas noktasının belirlenip belirlenmediği ve 7 Aralık'taki görüşme sonrasında gelecekte ilişkileri iyileştirme imkanı olup olmadığı soruldu.'İyimser olmak için özel bir neden yok'Peskov, “Hayır, henüz böyle bir şeyi söylemek mümkün değil ve henüz iyimser olmak için de özel bir neden yok” yanıtını verdi.Liderlerin dünkü görüşmesinden edindiği izlenimi aktaran Peskov, “Verimlilik açısından daha fazlasını isterdim” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-biden-dunku-gorusmede-neler-konustu-1051566984.html
https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-rusya-kibris-sorununa-adil-ve-uygulanabilir-bir-cozum-bulunmasindan-yana-1051576005.html
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vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, açıklama, görüşme

Peskov: Putin ve Biden, yüz yüze yapacağı zirveden önce bir video-konferans daha gerçekleştirebilir

19:06 08.12.2021
© AP Photo / Patrick SemanskyPutin - Biden / Cenevre
Putin - Biden / Cenevre - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Joe Biden’ın yüz yüze yapacağı zirveden önce bir kez daha video-konferans yoluyla görüşme yapabileceklerini belirtti.
Rus İzvestiya gazetesine konuşan Peskov, iki liderin yüz yüze görüşme yapmalarına ilişkin beklentiler ile ilgili soruya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın böyle bir zirveden önce bir kez daha video-konferans yoluyla görüşme yapabileceklerini ifade etti.
Yüz yüze zirve konusunu yorumlayan Peskov, “Şimdiye kadar bu konu görüşülmedi. Devlet başkanlarının temsilcileri verimli bir şekilde iletişim kurabilirse tekrar görüşmeleri gerekeceği konusunda anlaştılar. Muhtemelen bu görüşme uzaktan iletişim şeklinde olacak” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
DÜNYA
Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?
14:47

‘ABD, Putin'in diplomatlara yönelik kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin önerisini tartışmaya hazır değildi’

Peskov, ABD’li yetkililerin Rusya'nın her iki ülkedeki diplomatların çalışmalarına yönelik kısıtlamaları karşılıklı olarak ‘sıfırlama’ girişimini tartışmaya hazır olmadığının anlaşıldığını belirtti.
Rus lider Putin’in ABD’li mevkidaşı Biden ile yaptığı görüşme sırasında diplomatların çalışmalarına yönelik tüm karşılıklı kısıtlamaların ‘sıfırlanmasını’ önerdiğini hatırlatan Peskov, ancak ‘Amerikan tarafının henüz bu konuyu kapsamlı bir şekilde tartışmaya hazır olmadığının anlaşıldığını’ kaydetti.
Kremlin Sözcüsüne ayrıca Moskova ile Washington arasında herhangi bir temas noktasının belirlenip belirlenmediği ve 7 Aralık'taki görüşme sonrasında gelecekte ilişkileri iyileştirme imkanı olup olmadığı soruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le Soçi'de bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
16:55

'İyimser olmak için özel bir neden yok'

Peskov, “Hayır, henüz böyle bir şeyi söylemek mümkün değil ve henüz iyimser olmak için de özel bir neden yok” yanıtını verdi.
Liderlerin dünkü görüşmesinden edindiği izlenimi aktaran Peskov, “Verimlilik açısından daha fazlasını isterdim” ifadelerini kullandı.
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