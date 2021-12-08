https://tr.sputniknews.com/20211208/peskov-rus-yunan-iliskilerine-6-rus-turk-iliskilerine-7-puan-verdi-1051562941.html

Peskov, Rus-Yunan ilişkilerine 6, Rus-Türk ilişkilerine 7 puan verdi

Peskov, Rus-Yunan ilişkilerine 6, Rus-Türk ilişkilerine 7 puan verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Yunanistan ilişkilerine 10 üzerinden 6 puan verirken, Rus-Türk ilişkilerine ise 7 puan verdi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

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dmitriy peskov

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazırlanırken Peskov, görüşme öncesinde Yunan ANT1 televizyonuna bir demeç verdi.Tamamı cuma akşamı yayınlanacak demecin kamuoyuyla paylaşılan kısa bir bölümünde Peskov'dan Rusya'nın Yunanistan ve Türkiye'yle olan mevcut ilişkilerini değerlendirmesi istendi.ANT 1 muhabiri, Kremlin Sözcüsü'nün cevabını "Peskov, Yunan-Rus ilişkilerine 10 üzerinden 6, Rus-Türk ilişkilerine ise 7 puan verdi. Ancak Peskov, kayıpları telafi etmek ve işbirliği sahasını genişletmek için ciddi potansiyel bulunduğunu söyledi" ifadeleriyle aktardı.Soçi'de buluşacak olan Putin ve Miçotakis, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki Rus-Yunan ilişkilerinin tüm boyutlarını ele alacak. Tarafların Kıbrıs sorunu gibi uluslararası ve bölgesel konuları da istişare etmesi bekleniyor.

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rusya, türkiye, dmitriy peskov, yunan