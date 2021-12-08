https://tr.sputniknews.com/20211208/pfizer-biontech-omicron-varyantina-karsi-asi-icin-tarih-verdi-1051569591.html

Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi

Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi

Pfizer- BioNTech, koronavirüsün yayılmaya devam eden varyantı Omicron'a yönelik aşının Mart 2022'ye kadar ellerinde olmasını umduklarını açıkladı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T15:08+0300

2021-12-08T15:08+0300

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koronavirüs

pfizer

koronavirüs

biontech

omicron

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Koronavirüsün yayılmaya devam eden endişe verici son varyantı Omicron karşısında eldeki aşıların ne kadar etkili olacağına dair soru işaretleri sürerken Almanya merkezli BioNTech ve ABD'li firma Pfizer'dan bu konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Ortak açıklama yayınlayan firmalar, kendi ürettikleri aşının 2 dozunun Omicron karşısında daha az etkili olduğunu ama 3. dozla birlikte etkililiğin arttığını duyurdu. Pfizer- BioNTech gerektiği halde yalnızca Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini açıkladı.Güney Afrika'daki araştırmaya göre aşı 40 kat daha az etkili, DSÖ ise 'Hiçbir sebep yok' dediGüney Afrika'da yapılan yeni ve küçük çaplı bir çalışma, Pfizer-BioNTech aşısının Omicron'a karşı diğer varyantlardan 40 kat daha az etkili olabileceğini ortaya koymuştu. Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmayı yürüten Prof. Dr. Alex Sigal, henüz Omicron'un aşıyla gelişen antikorlardan kaçma kapasitesi konusunda net bir veriye ulaşmadıklarını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Mike Ryan ise bu araştırma sonuçları üzerine eldeki aşıların Omicron'a karşı da etkili olmaması için bir sebep olmadığını ifade etti.

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pfizer, koronavirüs, biontech , omicron