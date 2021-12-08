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Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi
Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi
Pfizer- BioNTech, koronavirüsün yayılmaya devam eden varyantı Omicron'a yönelik aşının Mart 2022'ye kadar ellerinde olmasını umduklarını açıkladı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T15:08+0300
2021-12-08T15:31+0300
koronavirüs
pfizer
koronavirüs
biontech
omicron
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Koronavirüsün yayılmaya devam eden endişe verici son varyantı Omicron karşısında eldeki aşıların ne kadar etkili olacağına dair soru işaretleri sürerken Almanya merkezli BioNTech ve ABD'li firma Pfizer'dan bu konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Ortak açıklama yayınlayan firmalar, kendi ürettikleri aşının 2 dozunun Omicron karşısında daha az etkili olduğunu ama 3. dozla birlikte etkililiğin arttığını duyurdu. Pfizer- BioNTech gerektiği halde yalnızca Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini açıkladı.Güney Afrika'daki araştırmaya göre aşı 40 kat daha az etkili, DSÖ ise 'Hiçbir sebep yok' dediGüney Afrika'da yapılan yeni ve küçük çaplı bir çalışma, Pfizer-BioNTech aşısının Omicron'a karşı diğer varyantlardan 40 kat daha az etkili olabileceğini ortaya koymuştu. Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmayı yürüten Prof. Dr. Alex Sigal, henüz Omicron'un aşıyla gelişen antikorlardan kaçma kapasitesi konusunda net bir veriye ulaşmadıklarını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Mike Ryan ise bu araştırma sonuçları üzerine eldeki aşıların Omicron'a karşı da etkili olmaması için bir sebep olmadığını ifade etti.
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pfizer, koronavirüs, biontech , omicron

Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi

15:08 08.12.2021 (güncellendi: 15:31 08.12.2021)
© REUTERS / SEBASTIAN CASTANEDAPfizer- BioNTech
Pfizer- BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / SEBASTIAN CASTANEDA
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Pfizer- BioNTech, koronavirüsün yayılmaya devam eden varyantı Omicron'a yönelik aşının Mart 2022'ye kadar ellerinde olmasını umduklarını açıkladı.
Koronavirüsün yayılmaya devam eden endişe verici son varyantı Omicron karşısında eldeki aşıların ne kadar etkili olacağına dair soru işaretleri sürerken Almanya merkezli BioNTech ve ABD'li firma Pfizer'dan bu konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.
Ortak açıklama yayınlayan firmalar, kendi ürettikleri aşının 2 dozunun Omicron karşısında daha az etkili olduğunu ama 3. dozla birlikte etkililiğin arttığını duyurdu.
Pfizer- BioNTech gerektiği halde yalnızca Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini açıkladı.

Güney Afrika'daki araştırmaya göre aşı 40 kat daha az etkili, DSÖ ise 'Hiçbir sebep yok' dedi

Güney Afrika'da yapılan yeni ve küçük çaplı bir çalışma, Pfizer-BioNTech aşısının Omicron'a karşı diğer varyantlardan 40 kat daha az etkili olabileceğini ortaya koymuştu. Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmayı yürüten Prof. Dr. Alex Sigal, henüz Omicron'un aşıyla gelişen antikorlardan kaçma kapasitesi konusunda net bir veriye ulaşmadıklarını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Mike Ryan ise bu araştırma sonuçları üzerine eldeki aşıların Omicron'a karşı da etkili olmaması için bir sebep olmadığını ifade etti.
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