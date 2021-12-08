Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211208/psg-yildizlariyla-kazandi-messi-yine-tarihe-gecti-1051550107.html
PSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti
PSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti
Grup ikincisi olarak son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise ağırladığı Club Brugge'ü yıldız oyuncularının golleriyle farklı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T02:39+0300
2021-12-08T02:39+0300
spor
psg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051550224_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e00cf9ca8a407c77482b9c3b5800294c.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grupların 6. ve son haftasında iki maç yapıldı.Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, A Grubu maçları tamamlandı.Leipzig, evinde gruptan lider çıkmayı önceden garantileyen Manchester City'yi 2-1 yenerek sürprize imza attı.Almanya ekibinin gollerini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva kaydetti. 83. dakikada Kyle Walker'in doğrudan kırmızı kart gördüğü İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 76. dakikada Riyad Mahrez attı.Puanını 7'ye çıkaran Leipzig, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.PSG yıldızlarıyla kazandıGrup ikincisi olarak son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise ağırladığı Club Brugge'ü yıldız oyuncularının golleriyle farklı yendi.Kylian Mbappe 2. ve 7. dakikalarda, Lionel Messi 38. ve 76. dakikalarda (ikincisi penaltıdan) ağları sarsarak Fransa temsilcisinin sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda eden Belçika ekibinin tek golünü, 68. dakikada Mats Rits kaydetti.Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 30'uncu golünü Club Brugge filelerine gönderen Mbappe, 22 yaş 352 gün ile bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Messi ise turnuvada 38 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051550224_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ec4e353693de65a99a4c3dc14ac74425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
psg

PSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti

02:39 08.12.2021
© AAPSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti
PSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
Abone ol
Grup ikincisi olarak son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise ağırladığı Club Brugge'ü yıldız oyuncularının golleriyle farklı yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grupların 6. ve son haftasında iki maç yapıldı.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, A Grubu maçları tamamlandı.
Leipzig, evinde gruptan lider çıkmayı önceden garantileyen Manchester City'yi 2-1 yenerek sürprize imza attı.
Almanya ekibinin gollerini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva kaydetti. 83. dakikada Kyle Walker'in doğrudan kırmızı kart gördüğü İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 76. dakikada Riyad Mahrez attı.
Puanını 7'ye çıkaran Leipzig, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.

PSG yıldızlarıyla kazandı

Grup ikincisi olarak son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise ağırladığı Club Brugge'ü yıldız oyuncularının golleriyle farklı yendi.
Kylian Mbappe 2. ve 7. dakikalarda, Lionel Messi 38. ve 76. dakikalarda (ikincisi penaltıdan) ağları sarsarak Fransa temsilcisinin sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.
Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda eden Belçika ekibinin tek golünü, 68. dakikada Mats Rits kaydetti.
Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 30'uncu golünü Club Brugge filelerine gönderen Mbappe, 22 yaş 352 gün ile bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.
Messi ise turnuvada 38 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:10ABD'de 3 senatörden Suudi Arabistan'a füze satışını engellemek için tasarı
02:39PSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti
02:23Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak
02:20İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti
02:19Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait
02:10Erivan’dan Bakü'ye kışkırtıcı söylemden vazgeçme ve anlaşmaların uygulanmasını engellememe çağrısı
01:582021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi
01:54Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi
01:45Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 3 kırmızı kartın çıktığı maçta A. Madrid üst tura çıktı
01:18Tatlıses’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmişti: Pantene’den açıklama
01:07Gözaltına alınan kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun İstanbul'a getirildi
01:03CNN International’dan CNN Türk’e inceleme: Heyet geliyor
01:03Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda
00:51S-400 birliklerinin Volga bölgesi ve Sibirya'daki taktik tatbikatları başladı
00:41Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok
00:40Antalya'da kar yağışı başladı
00:33İran Dışişleri: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak
00:28Gref: Yaptırımlar yoluyla rubleyi diğer para birimlerine dönüştürmeyi yasaklamak imkansız
00:27ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul'dan Rusya'ya ‘kademeli’ yaptırımlar getirilmesi önerisi
00:25Danimarka mahkemesi, el konulan Rus araştırma gemisinin Rusya’ya dönmesine izin verdi