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Putin: ABD’nin yaptırımları Rusya’nın gelişimini durdurma çabası
Putin: ABD’nin yaptırımları Rusya’nın gelişimini durdurma çabası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin güvenlik bahanesiyle yaptırım uygulamasını “tam saçmalık” olarak nitelendirerek Rusya’nın gelişimini engelleme... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T22:36+0300
2021-12-08T22:39+0300
dünya
vladimir putin
yaptırım
abd
rusya
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Putin, genç bilim insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, “ABD’nin güvenliğini sağlama bahanesiyle yaptırımlar uygulanıyor. Üniversiteniz (Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi) ABD’nin güvenliğini ne şekilde tehdit ediyor olabilir? Hiçbir şekilde. Bu tam bir saçmalık. Bunun sadece tek bir açıklaması vardır, gelişimi engelleme çabası” ifadesini kullandı.Batı’nın, 1990’lı yıllarda zor ekonomik durumda olan Rusya’dan hoşlandığını dile getiren Rus lider, “Bize insani yardım olarak patates yolluyorlardı. Yine de teşekkür ederiz, zira birçokları bunu samimi yapıyordu, biliyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum, çünkü bu insanlarla Petersburg’da konuştum” dedi.Ancak Rusya zorluklardan kurtulmaya ve kalkınmaya başlayınca siyaset arenasında, uluslararası alanda, üretimde, bilimde, enerjide rakip olarak ortaya çıktığını kaydeden Putin, “Ama bu durum onların hoşuna gelmiyor. Sözde partnerler, gelişimimizi durdurma politikası uygulamaya başladı” yorumunda bulundu.‘ABD, yaptırım çıkmazında’ABD’de farklı siyasi güçlerin, Rusya karşıtı eğilimlerinde birbiriyle yarış içine girdiğini ve bununla ülke içinde puan kazanmaya çalıştığını söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Hep yaptırımları konuşuyoruz’Rusya lideri Putin, Skoltech Üniversitesi temsilcisi Yuriy Kostyukeviç’in, ‘Sizinle yaptırım konusunu görüşmek istiyorum’ sözleri üzerine, “Az önce bunu Yunanistan Başbakanı ile görüştüm, az önce ayrıldık. Şimdi yine yaptırımlar. Dün Başkan Biden ile yaptırımları konuştuk. Şimdi de Kostyukeviç’le yaptırımları konuşacağız” diye espri yaptı.
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vladimir putin, yaptırım, abd, rusya

Putin: ABD’nin yaptırımları Rusya’nın gelişimini durdurma çabası

22:36 08.12.2021 (güncellendi: 22:39 08.12.2021)
© Sputnik / SPUTNIKRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / SPUTNIK
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin güvenlik bahanesiyle yaptırım uygulamasını “tam saçmalık” olarak nitelendirerek Rusya’nın gelişimini engelleme çabası olduğunu belirtti.
Putin, genç bilim insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, “ABD’nin güvenliğini sağlama bahanesiyle yaptırımlar uygulanıyor. Üniversiteniz (Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi) ABD’nin güvenliğini ne şekilde tehdit ediyor olabilir? Hiçbir şekilde. Bu tam bir saçmalık. Bunun sadece tek bir açıklaması vardır, gelişimi engelleme çabası” ifadesini kullandı.
Batı’nın, 1990’lı yıllarda zor ekonomik durumda olan Rusya’dan hoşlandığını dile getiren Rus lider, “Bize insani yardım olarak patates yolluyorlardı. Yine de teşekkür ederiz, zira birçokları bunu samimi yapıyordu, biliyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum, çünkü bu insanlarla Petersburg’da konuştum” dedi.
Ancak Rusya zorluklardan kurtulmaya ve kalkınmaya başlayınca siyaset arenasında, uluslararası alanda, üretimde, bilimde, enerjide rakip olarak ortaya çıktığını kaydeden Putin, “Ama bu durum onların hoşuna gelmiyor. Sözde partnerler, gelişimimizi durdurma politikası uygulamaya başladı” yorumunda bulundu.

‘ABD, yaptırım çıkmazında’

ABD’de farklı siyasi güçlerin, Rusya karşıtı eğilimlerinde birbiriyle yarış içine girdiğini ve bununla ülke içinde puan kazanmaya çalıştığını söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bunun iyi bir yanı yok. İlginç olan şu ki, bu sarmaldan nasıl çıkacaklarını göremiyorum, ama bunu yapmak zorundalar. Dünyadaki durumun kendine özgü şekilde gelişmesinden dolayı bunu yapmak zorunda olacaklar.”

‘Hep yaptırımları konuşuyoruz’

Rusya lideri Putin, Skoltech Üniversitesi temsilcisi Yuriy Kostyukeviç’in, ‘Sizinle yaptırım konusunu görüşmek istiyorum’ sözleri üzerine, “Az önce bunu Yunanistan Başbakanı ile görüştüm, az önce ayrıldık. Şimdi yine yaptırımlar. Dün Başkan Biden ile yaptırımları konuştuk. Şimdi de Kostyukeviç’le yaptırımları konuşacağız” diye espri yaptı.
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