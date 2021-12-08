https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-abdnin-yaptirimlari-rusyanin-gelisimini-durdurma-cabasi-1051586260.html

Putin: ABD’nin yaptırımları Rusya’nın gelişimini durdurma çabası

Putin: ABD’nin yaptırımları Rusya’nın gelişimini durdurma çabası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin güvenlik bahanesiyle yaptırım uygulamasını “tam saçmalık” olarak nitelendirerek Rusya’nın gelişimini engelleme... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T22:36+0300

2021-12-08T22:36+0300

2021-12-08T22:39+0300

dünya

vladimir putin

yaptırım

abd

rusya

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Putin, genç bilim insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, “ABD’nin güvenliğini sağlama bahanesiyle yaptırımlar uygulanıyor. Üniversiteniz (Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi) ABD’nin güvenliğini ne şekilde tehdit ediyor olabilir? Hiçbir şekilde. Bu tam bir saçmalık. Bunun sadece tek bir açıklaması vardır, gelişimi engelleme çabası” ifadesini kullandı.Batı’nın, 1990’lı yıllarda zor ekonomik durumda olan Rusya’dan hoşlandığını dile getiren Rus lider, “Bize insani yardım olarak patates yolluyorlardı. Yine de teşekkür ederiz, zira birçokları bunu samimi yapıyordu, biliyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum, çünkü bu insanlarla Petersburg’da konuştum” dedi.Ancak Rusya zorluklardan kurtulmaya ve kalkınmaya başlayınca siyaset arenasında, uluslararası alanda, üretimde, bilimde, enerjide rakip olarak ortaya çıktığını kaydeden Putin, “Ama bu durum onların hoşuna gelmiyor. Sözde partnerler, gelişimimizi durdurma politikası uygulamaya başladı” yorumunda bulundu.‘ABD, yaptırım çıkmazında’ABD’de farklı siyasi güçlerin, Rusya karşıtı eğilimlerinde birbiriyle yarış içine girdiğini ve bununla ülke içinde puan kazanmaya çalıştığını söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Hep yaptırımları konuşuyoruz’Rusya lideri Putin, Skoltech Üniversitesi temsilcisi Yuriy Kostyukeviç’in, ‘Sizinle yaptırım konusunu görüşmek istiyorum’ sözleri üzerine, “Az önce bunu Yunanistan Başbakanı ile görüştüm, az önce ayrıldık. Şimdi yine yaptırımlar. Dün Başkan Biden ile yaptırımları konuştuk. Şimdi de Kostyukeviç’le yaptırımları konuşacağız” diye espri yaptı.

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vladimir putin, yaptırım, abd, rusya