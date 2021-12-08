https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-micotakisin-socideki-gorusmesi-basladi--1051574083.html

Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı

Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Soçi’de bir araya geldi. Liderler ikili ilişkilerin dostane nitelik taşıdığını ve işbirliğini... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:24+0300

2021-12-08T16:24+0300

2021-12-08T16:25+0300

rusya

vladimir putin

yunanistan

soçi

kiryakos miçotakis

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Rusya'nın Soçi kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesi başlarken Rusya lideri Vladimir Putin, ziyaretin Yunan Devrimi’nin 200. yılında gerçekleştiğini ve Rusya’nın Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesine yönelik sunduğu katkıları hatırlattı. İkili ilişkilerin gelişiminde olumlu bir dinamik gözlendiğini kaydeden Putin, “Geçen yıl ticaret hacminde yüzde 35 oranında düşüş olsa da bu yıl yüzde 56 oranında bir artış mevcut. Neredeyse pandemi öncesi seviyesine ulaştık” dedi. Putin ayrıca Miçotakis’in Rus hükümeti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde halihazırda iyi anlaşmalara varıldığını, tarafların söz konusu anlaşmaları imzalama aşamasına geçtiğini ekledi. Miçotakis: Turizm alanında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz Putin’e Soçi’ye davetinden dolayı teşekkür eden Miçotakis, kendisinin 30 yıl önce babasının heyeti kapsamında kente belirtti: "Buraya ilk kez gelmiyorum, ancak başbakan olarak ilk gelişim. 30 yıl önce Sovyetler Birliği’ni ziyaret eden babamın heyetine eşlik ederken buradaydım. Kendisi ayrıca Anapa ve Gelencik’e gitmişti.” Yunan Devrimi’nin bağımsız Yunan devletinin kurulması ile sonuçlandığını, bunda Rusya’nın kayda değer bir rol oynadığını unutmadıklarını ifade eden Miçotakis, “Aynı zamanda da dönemin büyük güçlerinin çabasıyla Yunanistan çağdaş bağımsız bir devlet olma gücünü kendinde buldu” ifadelerini kullandı. Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydeden Miçotakis, pandemi koşullarına rağmen Yunanistan ekonomisinde son zamanlarda oldukça hızlı bir büyüme görüldüğünü dile getirdi. “Ticari-ekonomik hacmimizi geliştirmemiz, turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek açısından olanaklar mevcut” diyen Miçotakis, Rusya’nın BMGK daimi üyesi olması ve bölgede ve dünyadaki birçok süreçte önemli rol oynaması doğrultusunda bölgesel konuları da ele almaları çağrısı yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/yunanistan-basbakani-micotakisten-turkiye-ile-is-birligi-mesaji-1051524431.html

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rusya, vladimir putin, yunanistan, soçi, kiryakos miçotakis