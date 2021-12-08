Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-micotakisin-socideki-gorusmesi-basladi--1051574083.html
Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı
Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Soçi’de bir araya geldi. Liderler ikili ilişkilerin dostane nitelik taşıdığını ve işbirliğini... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:24+0300
2021-12-08T16:25+0300
rusya
vladimir putin
yunanistan
soçi
kiryakos miçotakis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051574400_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_24cb7cba10406a719ed781ed48c7892e.jpg
Rusya'nın Soçi kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesi başlarken Rusya lideri Vladimir Putin, ziyaretin Yunan Devrimi’nin 200. yılında gerçekleştiğini ve Rusya’nın Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesine yönelik sunduğu katkıları hatırlattı. İkili ilişkilerin gelişiminde olumlu bir dinamik gözlendiğini kaydeden Putin, “Geçen yıl ticaret hacminde yüzde 35 oranında düşüş olsa da bu yıl yüzde 56 oranında bir artış mevcut. Neredeyse pandemi öncesi seviyesine ulaştık” dedi. Putin ayrıca Miçotakis’in Rus hükümeti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde halihazırda iyi anlaşmalara varıldığını, tarafların söz konusu anlaşmaları imzalama aşamasına geçtiğini ekledi. Miçotakis: Turizm alanında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz Putin’e Soçi’ye davetinden dolayı teşekkür eden Miçotakis, kendisinin 30 yıl önce babasının heyeti kapsamında kente belirtti: "Buraya ilk kez gelmiyorum, ancak başbakan olarak ilk gelişim. 30 yıl önce Sovyetler Birliği’ni ziyaret eden babamın heyetine eşlik ederken buradaydım. Kendisi ayrıca Anapa ve Gelencik’e gitmişti.” Yunan Devrimi’nin bağımsız Yunan devletinin kurulması ile sonuçlandığını, bunda Rusya’nın kayda değer bir rol oynadığını unutmadıklarını ifade eden Miçotakis, “Aynı zamanda da dönemin büyük güçlerinin çabasıyla Yunanistan çağdaş bağımsız bir devlet olma gücünü kendinde buldu” ifadelerini kullandı. Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydeden Miçotakis, pandemi koşullarına rağmen Yunanistan ekonomisinde son zamanlarda oldukça hızlı bir büyüme görüldüğünü dile getirdi. “Ticari-ekonomik hacmimizi geliştirmemiz, turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek açısından olanaklar mevcut” diyen Miçotakis, Rusya’nın BMGK daimi üyesi olması ve bölgede ve dünyadaki birçok süreçte önemli rol oynaması doğrultusunda bölgesel konuları da ele almaları çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/yunanistan-basbakani-micotakisten-turkiye-ile-is-birligi-mesaji-1051524431.html
rusya
yunanistan
soçi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051574400_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_dc740e8cb57a0d7d5aafae9d2c54d7b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, yunanistan, soçi, kiryakos miçotakis

Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı

16:24 08.12.2021 (güncellendi: 16:25 08.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKiryakos Miçotakis- Vladimir Putin
Kiryakos Miçotakis- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Soçi’de bir araya geldi. Liderler ikili ilişkilerin dostane nitelik taşıdığını ve işbirliğini geliştirmekten yana olduklarını taahhüt etti.
Rusya'nın Soçi kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesi başlarken Rusya lideri Vladimir Putin, ziyaretin Yunan Devrimi’nin 200. yılında gerçekleştiğini ve Rusya’nın Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesine yönelik sunduğu katkıları hatırlattı. İkili ilişkilerin gelişiminde olumlu bir dinamik gözlendiğini kaydeden Putin, “Geçen yıl ticaret hacminde yüzde 35 oranında düşüş olsa da bu yıl yüzde 56 oranında bir artış mevcut. Neredeyse pandemi öncesi seviyesine ulaştık” dedi.
Putin ayrıca Miçotakis’in Rus hükümeti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde halihazırda iyi anlaşmalara varıldığını, tarafların söz konusu anlaşmaları imzalama aşamasına geçtiğini ekledi.

Miçotakis: Turizm alanında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Putin’e Soçi’ye davetinden dolayı teşekkür eden Miçotakis, kendisinin 30 yıl önce babasının heyeti kapsamında kente belirtti: "Buraya ilk kez gelmiyorum, ancak başbakan olarak ilk gelişim. 30 yıl önce Sovyetler Birliği’ni ziyaret eden babamın heyetine eşlik ederken buradaydım. Kendisi ayrıca Anapa ve Gelencik’e gitmişti.”
Yunan Devrimi’nin bağımsız Yunan devletinin kurulması ile sonuçlandığını, bunda Rusya’nın kayda değer bir rol oynadığını unutmadıklarını ifade eden Miçotakis, “Aynı zamanda da dönemin büyük güçlerinin çabasıyla Yunanistan çağdaş bağımsız bir devlet olma gücünü kendinde buldu” ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile iş birliği mesajı
Dün, 14:05
Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydeden Miçotakis, pandemi koşullarına rağmen Yunanistan ekonomisinde son zamanlarda oldukça hızlı bir büyüme görüldüğünü dile getirdi.
“Ticari-ekonomik hacmimizi geliştirmemiz, turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek açısından olanaklar mevcut” diyen Miçotakis, Rusya’nın BMGK daimi üyesi olması ve bölgede ve dünyadaki birçok süreçte önemli rol oynaması doğrultusunda bölgesel konuları da ele almaları çağrısı yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:07İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
17:00Rus jetleri, Karadeniz üstünde uçan Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandı
16:55Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
16:50Suriye’den gelen toz bulutu, Ceylanpınar'da etkili oldu
16:48Peskov: SSCB'yi yeniden inşa etmek imkansız
16:47IKEA'dan Merkel'e veda: Sonunda evinde
16:45İngiltere Başbakanı Johnson, Noel partisi videosu için özür diledi
16:42TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı
16:42Yurtta satırla üniversite öğrencisini öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı
16:41Tokyo Valiliği, 'partnerlik' uygulamasıyla eşcinsel evliliği 'de facto' olarak yasallaştıracak
16:36Kolonya içti, hayatını kaybetti
16:35Arabadan bıçakla inip lise öğrencilerine saldırdılar: 3 kişi yaralandı
16:24Kavala'yı ziyaret eden CHP'li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti
16:24Putin ve Miçotakis'in Soçi’deki görüşmesi başladı
16:21Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı: 'Mayasında dijital olan eserlerin yuvalarına dönüşü'
16:18Moskova'da yılbaşı ve Noel heyecanı başladı
16:18Benzine ve motorine zam
16:14CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız
16:13Rusya'da Tor tarayıcısına erişim engeli
16:00Erdoğan: Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı