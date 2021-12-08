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https://tr.sputniknews.com/20211208/rtuk-konusanlar-programi-hakkinda-inceleme-baslatti-1051587668.html
RTÜK, ‘Konuşanlar’ programı hakkında inceleme başlattı
RTÜK, ‘Konuşanlar’ programı hakkında inceleme başlattı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın dunduğu 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T23:28+0300
2021-12-08T23:28+0300
türkiye
rtük
ebubekir şahin
konuşanlar
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.'Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz''Konuşanlar'ın Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmadığı belirten Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
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rtük, ebubekir şahin, konuşanlar , hasan can kaya

RTÜK, ‘Konuşanlar’ programı hakkında inceleme başlattı

23:28 08.12.2021
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© YouTube/Konuşanlar
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın dunduğu 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

'Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz'

'Konuşanlar'ın Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmadığı belirten Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.
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