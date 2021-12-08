https://tr.sputniknews.com/20211208/rtuk-konusanlar-programi-hakkinda-inceleme-baslatti-1051587668.html

RTÜK, ‘Konuşanlar’ programı hakkında inceleme başlattı

RTÜK, ‘Konuşanlar’ programı hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın dunduğu 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:28+0300

2021-12-08T23:28+0300

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türkiye

rtük

ebubekir şahin

konuşanlar

hasan can kaya

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.'Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz''Konuşanlar'ın Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmadığı belirten Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

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rtük, ebubekir şahin, konuşanlar , hasan can kaya