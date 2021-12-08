RTÜK, ‘Konuşanlar’ programı hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.'Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz''Konuşanlar'ın Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmadığı belirten Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın dunduğu 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
'Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz'
'Konuşanlar'ın Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmadığı belirten Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.