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Rus jetleri, Karadeniz üstünde uçan Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandı
Rus jetleri, Karadeniz üstünde uçan Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandı
Rus jetlerinin, Karadeniz üstünde uçuş gerçekleştiren Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandığı belirtildi. Rus jetlerinin uçuşları sırasında... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T17:00+0300
2021-12-08T17:00+0300
rusya
fransa
karadeniz
su-27
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Karadeniz üstünde Fransız jetlerine eşlik edilmiş olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hava hedeflerinin tanımlanması ve devlet sınırlarının ihlaline izin verilmemesi adına SU-27 jetleri havalandırılmıştır” denildi. Havalanan Rus jetlerinin mürettebatının ‘fark edilen hava hedeflerini’, Fransız Hava Kuvvetleri’ne ait Mirage-2000 ile Rafale jetleri ve ikmal uçağı S-135 olarak tanımladığı ve söz konusu Fransız uçaklarına Karadeniz hava sahası boyunca eşlik ettikleri belirtildi. ‘Yabancı uçakların Rusya sınırlarının aksi yönüne dönüş yapmasının ardından Rus jetlerinin de konuşlanma yerlerine geri döndükleri’ kaydedilen açıklamada, “Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmedi” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Rus jetlerinin uçuşlarının, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına tamamen uygun bir biçimde gerçekleştirildiği de kaydedildi. Fransız uçaklarına tehlike yaratacak derecede yakınlaşılmadığı bilgisine de açıklamada yer verildi.
rusya
fransa
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rusya, fransa, karadeniz, su-27

Rus jetleri, Karadeniz üstünde uçan Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandı

17:00 08.12.2021
© SputnikRus Su-27 savaş uçağı
Rus Su-27 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© Sputnik
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Rus jetlerinin, Karadeniz üstünde uçuş gerçekleştiren Fransız savaş uçaklarına eşlik etmek için havalandığı belirtildi. Rus jetlerinin uçuşları sırasında Fransız uçaklarına tehlike teşkil edecek derecede yaklaşmadığı ve uluslararası hava sahası kurallarına uydukları vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Karadeniz üstünde Fransız jetlerine eşlik edilmiş olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hava hedeflerinin tanımlanması ve devlet sınırlarının ihlaline izin verilmemesi adına SU-27 jetleri havalandırılmıştır” denildi.
Havalanan Rus jetlerinin mürettebatının ‘fark edilen hava hedeflerini’, Fransız Hava Kuvvetleri’ne ait Mirage-2000 ile Rafale jetleri ve ikmal uçağı S-135 olarak tanımladığı ve söz konusu Fransız uçaklarına Karadeniz hava sahası boyunca eşlik ettikleri belirtildi.
‘Yabancı uçakların Rusya sınırlarının aksi yönüne dönüş yapmasının ardından Rus jetlerinin de konuşlanma yerlerine geri döndükleri’ kaydedilen açıklamada, “Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmedi” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, Rus jetlerinin uçuşlarının, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına tamamen uygun bir biçimde gerçekleştirildiği de kaydedildi. Fransız uçaklarına tehlike yaratacak derecede yakınlaşılmadığı bilgisine de açıklamada yer verildi.
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