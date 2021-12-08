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Rusya: Belarus’a karşı yaptırımlar, Moskova ile ilişkileri nedeniyle uygulanıyor
Rusya: Belarus’a karşı yaptırımlar, Moskova ile ilişkileri nedeniyle uygulanıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Batı’nın Rusya ile iyi ilişkiler yürüttüğü gerekçesiyle Belarus’u cezalandırdığını söyledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T10:53+0300
2021-12-08T11:05+0300
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rusya
minsk
belarus
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ekonomik yaptırım
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD Kongresi’nin Aralık 2020’de Ruslara ve Birlik Devleti temsilcilerine yaptırım uygulanmasını öngören ‘Belarus demokrasi, insan hakları ve egemenliği yasasını’ kabul ettiğini, ekim ayında da Avrupa Parlamentosu’nun Rusya-Belarus entegrasyonunu kınayan bir kararı onayladığını hatırlattı.Sputnik’e konuşan Pankin, “Tüm bunlar yaptırımları başlatan tarafların Belarus’ta demokrasinin durumundan endişe duydukları açıklamalarıyla nasıl bağdaşabilir? Olanlar daha çok Rusya ile kurduğu dostluk yüzünden uygulanan bir cezaya benziyor” dedi.‘Yeni bir protesto dalgası tetiklenmek isteniyor’Pankin, Batı’nın Belarus’ta yeni bir hükümet karşıtı protesto dalgasını tetiklemek istediğini söyledi.“Belarus’taki yüzbinlerce Belaruslunun refahının bağlı olduğu sanayi sektörlerine, en büyük işletmelere kısıtlamalar getirilmesi başka nasıl açıklanabilir?” diyen Bakan Yardımcısı, yaptırım baskısına yanıt olarak Moskova ve Minsk’in sıkı işbirliğine devam edeceğini, birlikte hareket edeceğini ifade etti.Belarus ile Batı arasındaki ilişkiler Aleksandr Lukaşenko’nun altıncı kez kazandığı Ağustos 2020’deki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından keskin bir şekilde bozuldu. Ülkede yaklaşık altı ay şiddetli protestolar yaşandı, ilk haftalarda güvenlik güçleri protestoları plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile bastırdı.Minsk ise protestoların yurtdışından yönetildiğini, bunda özellikle de ABD’nin parmağı olduğunu, Avrupa’nın da onların yanında ‘oynadığını’ belirtti. Minsk ise insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor. Bu nedenle birçok devlet yetkilisine ve bazı işletmelere yaptırım getirildi. Şimdiye kadar Batı tarafından Belarus’a karşı beş yaptırım paketi onaylandı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/belarus-yaptirim-uygulayan-ulkelere-gida-ambargosu-ilan-etti-1051539274.html
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rusya, minsk, belarus, ab, ekonomik yaptırım

Rusya: Belarus’a karşı yaptırımlar, Moskova ile ilişkileri nedeniyle uygulanıyor

10:53 08.12.2021 (güncellendi: 11:05 08.12.2021)
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© RT
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Batı’nın Rusya ile iyi ilişkiler yürüttüğü gerekçesiyle Belarus’u cezalandırdığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD Kongresi’nin Aralık 2020’de Ruslara ve Birlik Devleti temsilcilerine yaptırım uygulanmasını öngören ‘Belarus demokrasi, insan hakları ve egemenliği yasasını’ kabul ettiğini, ekim ayında da Avrupa Parlamentosu’nun Rusya-Belarus entegrasyonunu kınayan bir kararı onayladığını hatırlattı.
Sputnik’e konuşan Pankin, “Tüm bunlar yaptırımları başlatan tarafların Belarus’ta demokrasinin durumundan endişe duydukları açıklamalarıyla nasıl bağdaşabilir? Olanlar daha çok Rusya ile kurduğu dostluk yüzünden uygulanan bir cezaya benziyor” dedi.

‘Yeni bir protesto dalgası tetiklenmek isteniyor’

Pankin, Batı’nın Belarus’ta yeni bir hükümet karşıtı protesto dalgasını tetiklemek istediğini söyledi.
“Belarus’taki yüzbinlerce Belaruslunun refahının bağlı olduğu sanayi sektörlerine, en büyük işletmelere kısıtlamalar getirilmesi başka nasıl açıklanabilir?” diyen Bakan Yardımcısı, yaptırım baskısına yanıt olarak Moskova ve Minsk’in sıkı işbirliğine devam edeceğini, birlikte hareket edeceğini ifade etti.
Belarus ile Batı arasındaki ilişkiler Aleksandr Lukaşenko’nun altıncı kez kazandığı Ağustos 2020’deki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından keskin bir şekilde bozuldu. Ülkede yaklaşık altı ay şiddetli protestolar yaşandı, ilk haftalarda güvenlik güçleri protestoları plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile bastırdı.
Minsk ise protestoların yurtdışından yönetildiğini, bunda özellikle de ABD’nin parmağı olduğunu, Avrupa’nın da onların yanında ‘oynadığını’ belirtti. Minsk ise insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor. Bu nedenle birçok devlet yetkilisine ve bazı işletmelere yaptırım getirildi. Şimdiye kadar Batı tarafından Belarus’a karşı beş yaptırım paketi onaylandı.
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