https://tr.sputniknews.com/20211208/rusyada-tor-tarayicisina-erisim-engeli--1051573298.html

Rusya'da Tor tarayıcısına erişim engeli

Rusya'da Tor tarayıcısına erişim engeli

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), anonimlik sağlayan Tor tarayıcısının internet sitesine erişimi engelledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:13+0300

2021-12-08T16:13+0300

2021-12-08T16:13+0300

rusya

roskomnadzor

tarayıcı

tor

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Rusya’da Saratov Bölge Mahkemesi’nin Aralık 2017’de aldığı karar uyarınca Tor tarayıcısına erişime engelleme getirildi. Kararın gerekçesi yasaklı içeriklere erişim yollarına ilişkin bilgilerin yayınlanması oldu. IP adreslerinin gizlenmesine olanak veren bir site olmasıyla bilinen Tor’un geliştiricileri tarayıcının Rusya’da günde 300 binden fazla kişi tarafından kullanıldığını, bunun tüm kullanıcıların yüzde 15’ini oluşturduğunu belirtiyor. Tor, güvenli bir anonim ağ bağlantısı kurulmasına olanak veren bir yazılım. Bu tarayıcı kullanıldığında bağlantılar izlenemiyor, kişinin hangi sitelerde olduğu bulunamıyor. Tüm çerezler ve tarama geçmişi de otomatik olarak siliniyor.Rusya’da pornografik, uyuşturucu kullanımı ve intihara teşvik nitelikli bilgilerin yer aldığı yasaklı içerikleri silmedikleri gerekçesiyle internet sitelerine kısıtlamalar uygulanıyor. Roskomnadzor daha önce Nord VPN ve Express VPN sitelerinin de aralarında olduğu altı servisi engellemişti. Facebook, Google, Twitter gibi internet devleri de bu gerekçe ile cezalarla çarptırılan siteler arasında. Bununla birlikte Roskomnadzor geçen ay Facebook, Google ve Twitter’ın da aralarında olduğu 13 yabancı teknoloji şirketinin gelecek yıl itibarıyla Rusya’da ofis açmaları gerektiğini, aksi takdirde ceza ile karşı karşıya kalacaklarını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyadan-googlea-3-milyon-ruble-para-cezasi-1051298230.html

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