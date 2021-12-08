Sahte temizlik ürünleri deposuna baskın: 2 kişi yakalandı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Esenyurt'ta sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi. Adreste yaklaşık 10 bin kilogram temizlik ürünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.
İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.