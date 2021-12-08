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Sahte temizlik ürünleri deposuna baskın: 2 kişi yakalandı
Sahte temizlik ürünleri deposuna baskın: 2 kişi yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi. Adreste yaklaşık 10 bin kilogram temizlik ürünü ele geçirildi, 2... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T11:41+0300
2021-12-08T11:39+0300
yaşam
sahtecilik
baskın
temizlik
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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sahtecilik, baskın, temizlik

Sahte temizlik ürünleri deposuna baskın: 2 kişi yakalandı

11:41 08.12.2021
© DHASahte temizlik ürünleri
Sahte temizlik ürünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi. Adreste yaklaşık 10 bin kilogram temizlik ürünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.
İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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