https://tr.sputniknews.com/20211208/sahte-temizlik-urunleri-deposuna-baskin-2-kisi-yakalandi-1051558544.html

Sahte temizlik ürünleri deposuna baskın: 2 kişi yakalandı

Sahte temizlik ürünleri deposuna baskın: 2 kişi yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi. Adreste yaklaşık 10 bin kilogram temizlik ürünü ele geçirildi, 2... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T11:41+0300

2021-12-08T11:41+0300

2021-12-08T11:39+0300

yaşam

sahtecilik

baskın

temizlik

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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sahtecilik, baskın, temizlik