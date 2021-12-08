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https://tr.sputniknews.com/20211208/sanliurfada-izinsiz-ceylan-besleyen-kisiye-para-cezasi-verildi-1051552562.html
Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye para cezası verildi
Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye para cezası verildi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde izinsiz ceylan besleyen kişi hakkında idari işlem yapıldı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T07:43+0300
2021-12-08T07:43+0300
2021-12-08T07:42+0300
yaşam
şanlıurfa
ceylan
para cezası
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Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Bozova İlçesi kırsalındaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.Yapılan kontrolde evdeki iki ceylana el koyan ekipler, bir kişiye yaklaşık 50 bin lira para cezası uyguladı.Ekipler, sağlık kontrolünün ardından ceylanları, doğal yaşam alanına bıraktı.
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şanlıurfa, ceylan, para cezası
Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişiye para cezası verildi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde izinsiz ceylan besleyen kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Bozova İlçesi kırsalındaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi. Yapılan kontrolde evdeki iki ceylana el koyan ekipler, bir kişiye yaklaşık 50 bin lira para cezası uyguladı.
Ekipler,
sağlık kontrolünün ardından ceylanları, doğal yaşam alanına bıraktı.