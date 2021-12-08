Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211208/sigaraya-zam-geldi-1051553234.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 17.50, en pahalı sigara 25 TL oldu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:15+0300
2021-12-08T09:22+0300
ekonomi
sigara
enflasyon
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048625028_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e0f085f5f228d23b692e7908292ef8be.jpg
Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17.50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskanindan-sigara-zammi-aciklamasi-1051475091.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048625028_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_51585aa83421890c2ea464adac5b8f81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sigara, enflasyon, zam

Sigaraya zam geldi

09:15 08.12.2021 (güncellendi: 09:22 08.12.2021)
© AASigara paketi
Sigara paketi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
Abone ol
Zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 17.50, en pahalı sigara 25 TL oldu.
Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.
Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17.50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.
Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.
İstanbul sigara yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
EKONOMİ
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması
6 Aralık, 10:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce