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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211208/sigaraya-zam-geldi-1051553234.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 17.50, en pahalı sigara 25 TL oldu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:15+0300
2021-12-08T09:15+0300
2021-12-08T09:22+0300
ekonomi
sigara
enflasyon
zam
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Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17.50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskanindan-sigara-zammi-aciklamasi-1051475091.html
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sigara, enflasyon, zam
Sigaraya zam geldi 09:15 08.12.2021 (güncellendi: 09:22 08.12.2021)
Zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 17.50, en pahalı sigara 25 TL oldu.
Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.
Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17.50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.
Aybaş yaptığı paylaşımda "
Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde " dedi. ÖTV zammı da yapılacaktır