https://tr.sputniknews.com/20211208/sigaraya-zam-geldi-1051553234.html

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 17.50, en pahalı sigara 25 TL oldu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T09:15+0300

2021-12-08T09:15+0300

2021-12-08T09:22+0300

ekonomi

sigara

enflasyon

zam

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Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17.50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211206/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskanindan-sigara-zammi-aciklamasi-1051475091.html

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2021

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sigara, enflasyon, zam