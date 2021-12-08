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https://tr.sputniknews.com/20211208/sili-escinsel-evlilige-imkan-taniyan-yasa-tasarisini-kabul-etti-1051559872.html
Dünyadaki 31. ülke oldu: Şili Kongresi'nden eşcinsel evliliğe onay
Dünyadaki 31. ülke oldu: Şili Kongresi'nden eşcinsel evliliğe onay
Şili Kongresi, dört yılı aşkın bekleyişin ardından bugün eşcinsel evliliğe imkan tanıyan bir yasa tasarısını kabul etti. Şili Devlet Başkanı Sebastian... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T12:12+0300
2021-12-08T12:16+0300
dünya
şili
eşcinsel
eşcinsel evlilik
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Şili Kongresi'nin her iki kademesinden de Latin Amerika ülkesinde yaşayan eşcinsellerin evlenmesine olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesiyle, Şili eşcinsel evliliği yasallaştıran 8. Latin Amerika ülkesi oldu. Dünyada ise Şili, eşcinsellere bu imkanın tanındığı 31. ülke olacak.Yıllar önce yasaya karşı çıkan Devlet Başkanı Sebastián Piñera, 6 ay önce konuya dair yaklaşımını değiştirebileceği sinyalini vermiş, parlamentoya yasal adımı atması için bir kapı aralamıştı. Mart ayında görevden ayrılmaya hazırlanan Piñera'nın yasa tasarısını onaylaması bekleniyor.Piñera, 1 Haziran'da Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada, "Bu özgürlüğü ve bu saygınlığın tüm insanlara garanti edilmesinin zamanı geldi. Bence, ülkemizde evlilik eşitliğinin zamanı geldi" demişti.Oylamanın ardından bir açıklama yapan Şili Sosyal Kalkınma Bakanı Karla Rubilar, “Aşkın aşk olduğunu kabul ederek; adalet ve eşitlik açısından bir adım daha ileri attıklarını” belirtti.Eşcinsellere evlilik hakkı tanıyan tasarının temelleri, ilk olarak 2017'de dönemin Devlet Başkanı Michelle Bachelet tarafından ortaya atılmıştı.Yasaya göre evlenmek isteyen eşcinsel çiftlere, Medeni Kanun’da eşit haklar tanınacak. Bu anlamda, çocukları olan aynı çiftlere, her iki ebeveynin de yasal olarak tam tanınacak. Tasarı, başkan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasından 90 gün sonra yürürlüğe girebilecek.
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şili, eşcinsel, eşcinsel evlilik

Dünyadaki 31. ülke oldu: Şili Kongresi'nden eşcinsel evliliğe onay

12:12 08.12.2021 (güncellendi: 12:16 08.12.2021)
© AP Photo / Francisco SecoLGBT Bayrağı
LGBT Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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Şili Kongresi, dört yılı aşkın bekleyişin ardından bugün eşcinsel evliliğe imkan tanıyan bir yasa tasarısını kabul etti. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın tasarıyı mart ayında görevi bırakmadan önce onaması bekleniyor.
Şili Kongresi'nin her iki kademesinden de Latin Amerika ülkesinde yaşayan eşcinsellerin evlenmesine olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesiyle, Şili eşcinsel evliliği yasallaştıran 8. Latin Amerika ülkesi oldu. Dünyada ise Şili, eşcinsellere bu imkanın tanındığı 31. ülke olacak.
Yıllar önce yasaya karşı çıkan Devlet Başkanı Sebastián Piñera, 6 ay önce konuya dair yaklaşımını değiştirebileceği sinyalini vermiş, parlamentoya yasal adımı atması için bir kapı aralamıştı. Mart ayında görevden ayrılmaya hazırlanan Piñera'nın yasa tasarısını onaylaması bekleniyor.
Piñera, 1 Haziran'da Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada, "Bu özgürlüğü ve bu saygınlığın tüm insanlara garanti edilmesinin zamanı geldi. Bence, ülkemizde evlilik eşitliğinin zamanı geldi" demişti.
Oylamanın ardından bir açıklama yapan Şili Sosyal Kalkınma Bakanı Karla Rubilar, “Aşkın aşk olduğunu kabul ederek; adalet ve eşitlik açısından bir adım daha ileri attıklarını” belirtti.
Eşcinsellere evlilik hakkı tanıyan tasarının temelleri, ilk olarak 2017'de dönemin Devlet Başkanı Michelle Bachelet tarafından ortaya atılmıştı.
Yasaya göre evlenmek isteyen eşcinsel çiftlere, Medeni Kanun’da eşit haklar tanınacak. Bu anlamda, çocukları olan aynı çiftlere, her iki ebeveynin de yasal olarak tam tanınacak. Tasarı, başkan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasından 90 gün sonra yürürlüğe girebilecek.
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