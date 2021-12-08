'Stokçuluk suçu' ceza yasasında nasıl geçiyor? Otomobil saklamak kapsama girer mi?

Eski yasanın düzenlenmesinde yasa koyucu; gıda maddeleri ya da kamuya gerekli olan halkın beslenmesi için gerekenvb. gıda maddeleri ile insanların ısınması, temizliği ya da aydınlanması için madde veya eşyaları, sağlığın korunması ya da tedavide kullanılan ilaçları kapsama almış. Ayrıca sanayide, ulaşımda, tarımda kullanılan, bakanlar kurulu tarafından fiyatları belirlenen, kamuda gerekli olan devlet tarafından ekonomik koşullar sebebiyle fiyatı belirlenmiş ürünler. Sadece bunların stokçuluğu değil dağıtımı, satımı, depolanması veya ticaretiyle uğraşanlar bakımından kazanç güden faaliyette bulunmayı önlemek için yapılmış. Cezası, 2-10 arası hapis cezası ve aynı zamanda da para cezası.