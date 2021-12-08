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Suriye’den gelen toz bulutu, Ceylanpınar'da etkili oldu
Suriye’den gelen toz bulutu, Ceylanpınar'da etkili oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:50+0300
2021-12-08T16:50+0300
2021-12-08T16:50+0300
türkiye
suriye
şanlıurfa
ceylanpınar
urfa
uyarı
astım
toz bulutu
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Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde sınırdan gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü sarı renge büründü.Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, astım hastalarının ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210823/suriyeden-gelen-toz-bulutu-mardinde-hayati-olumsuz-etkiledi-1048263264.html
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suriye, şanlıurfa, ceylanpınar, urfa, uyarı, astım, toz bulutu
Suriye’den gelen toz bulutu, Ceylanpınar'da etkili oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde sınırdan gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü sarı renge büründü.
Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Yetkililer, astım hastalarının ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.