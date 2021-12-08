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Sylvester Stallone resim sergisi açtı
Sylvester Stallone resim sergisi açtı
Sylvester Stallone 75. doğum gününde Almanya'daki Osthaus Müzesi'nde 53 eserden oluşan bir retrospektif sergisi açtı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T13:28+0300
2021-12-08T13:28+0300
2021-12-08T13:34+0300
sylvester stallone
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almanya
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Sylvester Stallone, 1966-2020 yılları arasında yaptığı resimlerle Almanya'nın Hagen şehrinde resim sergisi açtı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, 75 yaşındaki oyuncu sergide geçen 56 yıl içinde ürettiği resimlere yer veriyor.Rocky Balboa rolüyle sinema tarihinde yer edinen Stallone, sinema kariyerine başlamadan önce sanat eğitimi almış ve daha önce İsviçre ve Miami’de de resim sergileri açmıştı.Stallone imzalı resimler bir ay boyunca sergilenecek.
https://tr.sputniknews.com/20210401/sylvester-stallone-rocky-dizisi-icin-senaryo-yazmaya-basladim-1044171152.html
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Sylvester Stallone resim sergisi açtı 13:28 08.12.2021 (güncellendi: 13:34 08.12.2021)
Sylvester Stallone 75. doğum gününde Almanya'daki Osthaus Müzesi'nde 53 eserden oluşan bir retrospektif sergisi açtı.
Sylvester Stallone, 1966-2020 yılları arasında yaptığı resimlerle Almanya'nın Hagen şehrinde resim sergisi açtı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, 75 yaşındaki oyuncu sergide geçen
56 yıl içinde ürettiği resimlere yer veriyor. Rocky Balboa rolüyle sinema tarihinde yer edinen Stallone, sinema kariyerine başlamadan önce sanat eğitimi almış ve daha önce İsviçre ve Miami’de de resim sergileri açmıştı.
Stallone imzalı resimler bir ay boyunca sergilenecek.