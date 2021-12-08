https://tr.sputniknews.com/20211208/tarim-kredi-kooperatiflerinin-marketinde-un-ve-seker-satisina-1-adet-sinirlandirmasi-1051572473.html

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde un ve şeker satışına 1 adet sınırlandırması

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde un ve şeker satışına 1 adet sınırlandırması

Denizli’de, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı markette un ve şeker satışına sınırlama getirildi. Raflara, un ve şeker satışının bir adet olduğu yazısı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T15:49+0300

2021-12-08T15:49+0300

2021-12-08T15:49+0300

ekonomi

ekonomik kriz

tarım

kriz

sınırlama

kota

stok

şeker

market

stokçuluk

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Türk Lirası’nın dövize karşı değer kaybetmesi nedeniyle yaşanan zamlara satış sınırlaması eklendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında, İstanbul Kısıklı'daki mağazasında alışveriş yapıp "Fiyatlar gayet uygun, bunları süratle çoğaltacağız" dediği Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Denizli'deki marketinde un ve şekere satış sınırlandırılması getirildi.Gazete Duvar’dan Mükerrem Yollu’nun haberine göre, marketin şeker ve un bulunan reyonlarına satış sınırlandırılması getirildiğine yönelik yazı asıldı. Markete giden tüketiciler bir paketten fazla un ve şeker alamıyor.'Amaç stokçuluğun önüne geçmek'Kooperatif Market’te un ve şekere getirilen satış sınırlandırmasıyla ilgili yapılan duyuruda, “Değerli müşterilerimiz şeker satışlarımız bir adetle sınırlıdır. Ürünlerimiz ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadeleri kullanıldı.Denizli’deki diğer marketlerde ortalama 15 liraya satılan iki kilogramlık un, Kooperatif Market’te 13 liraya satılıyor. Bir paket küp şeker ise marketlerde ortalama 10 lira iken, Kooperatif Market’te 7 liradan satılıyor.

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