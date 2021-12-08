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Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde un ve şeker satışına 1 adet sınırlandırması
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde un ve şeker satışına 1 adet sınırlandırması
Denizli’de, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı markette un ve şeker satışına sınırlama getirildi. Raflara, un ve şeker satışının bir adet olduğu yazısı... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T15:49+0300
2021-12-08T15:49+0300
ekonomi
ekonomik kriz
tarım
kriz
sınırlama
kota
stok
şeker
market
stokçuluk
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Türk Lirası’nın dövize karşı değer kaybetmesi nedeniyle yaşanan zamlara satış sınırlaması eklendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında, İstanbul Kısıklı'daki mağazasında alışveriş yapıp "Fiyatlar gayet uygun, bunları süratle çoğaltacağız" dediği Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Denizli'deki marketinde un ve şekere satış sınırlandırılması getirildi.Gazete Duvar’dan Mükerrem Yollu’nun haberine göre, marketin şeker ve un bulunan reyonlarına satış sınırlandırılması getirildiğine yönelik yazı asıldı. Markete giden tüketiciler bir paketten fazla un ve şeker alamıyor.'Amaç stokçuluğun önüne geçmek'Kooperatif Market’te un ve şekere getirilen satış sınırlandırmasıyla ilgili yapılan duyuruda, “Değerli müşterilerimiz şeker satışlarımız bir adetle sınırlıdır. Ürünlerimiz ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadeleri kullanıldı.Denizli’deki diğer marketlerde ortalama 15 liraya satılan iki kilogramlık un, Kooperatif Market’te 13 liraya satılıyor. Bir paket küp şeker ise marketlerde ortalama 10 lira iken, Kooperatif Market’te 7 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211208/stokculuk-sucu-ceza-yasasinda-nasil-geciyor-otomobil-saklamak-kapsama-girer-mi-1051569017.html
https://tr.sputniknews.com/20211123/tarim-kredi-kooperatif-marketleri-un-yag-ve-seker-satislarina-1-adet-kotasi-getirdi-1051076520.html
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ekonomik kriz, tarım, kriz, sınırlama, kota, stok, şeker, market, stokçuluk, tarım kredi kooperatifleri, un, yağ

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde un ve şeker satışına 1 adet sınırlandırması

15:49 08.12.2021
© AATarım Kredi, market
Tarım Kredi, market - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Denizli’de, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı markette un ve şeker satışına sınırlama getirildi. Raflara, un ve şeker satışının bir adet olduğu yazısı asıldı.
Türk Lirası’nın dövize karşı değer kaybetmesi nedeniyle yaşanan zamlara satış sınırlaması eklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında, İstanbul Kısıklı'daki mağazasında alışveriş yapıp "Fiyatlar gayet uygun, bunları süratle çoğaltacağız" dediği Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Denizli'deki marketinde un ve şekere satış sınırlandırılması getirildi.
Gazete Duvar’dan Mükerrem Yollu’nun haberine göre, marketin şeker ve un bulunan reyonlarına satış sınırlandırılması getirildiğine yönelik yazı asıldı. Markete giden tüketiciler bir paketten fazla un ve şeker alamıyor.
market - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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'Amaç stokçuluğun önüne geçmek'

Kooperatif Market’te un ve şekere getirilen satış sınırlandırmasıyla ilgili yapılan duyuruda, “Değerli müşterilerimiz şeker satışlarımız bir adetle sınırlıdır. Ürünlerimiz ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Denizli’deki diğer marketlerde ortalama 15 liraya satılan iki kilogramlık un, Kooperatif Market’te 13 liraya satılıyor. Bir paket küp şeker ise marketlerde ortalama 10 lira iken, Kooperatif Market’te 7 liradan satılıyor.
Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
TÜRKİYE
Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi
23 Kasım, 18:49
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