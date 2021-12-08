https://tr.sputniknews.com/20211208/tatlisese-yasam-boyu-onur-odulu-verilmisti-panteneden-aciklama-1051548606.html

Tatlıses’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmişti: Pantene’den açıklama

Tatlıses’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmişti: Pantene’den açıklama

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'' verilmesi tepki çeken 47. Altın Kelebek Ödülleri'nin sponsoru Pantene, 'kadın hakları konusundaki... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T01:18+0300

2021-12-08T01:18+0300

2021-12-08T01:44+0300

ibrahim tatlıses

pantene

türkiye

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Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde yapılan törenle 47. kez sahiplerini buldu. 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün İbrahim Tatlıses'e verilmesinin ardından kadınlar sosyal medyadan Pantene'e tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının, kadınlar hakkındaki açıklamarını ve partnerlerine şiddet uyguladığına dair geçmişteki haberleri paylaşarak Pantene için boykot çağrısı yaptı.Şirketin Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlanarak 'ödül verilen sanatçılarla ilgili bir dahiliyetin olmadığı' kaydedildi.Sponsorluk kapsamında tek isteğin 'jüri üyelerinin yüzde 50'sinin kadın üyelerden oluşması' olduğu belirtilerek P&G Türkiye ve Pantene'in 'cinsiyet eşitliği için mücadele eden şirketler' olduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Pantene Altın Kelebek ödülleriyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara karşı açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu yıl 47.'si düzenlenen, Türkiye'de ve dünyada yakından takip edilen Pantene Altın Kelebek ödüllerinde, en iyi sanatçı ve yaratıcı işleri desteklemek amacıyla, son 6 yıldır olduğu gibi bu sene de Pantene markamızla isim sponsoru olarak yer aldık. Tarafsızlık ilkemiz ve Altın Kelebek seçim geleneğine saygılı olmak amacıyla, ödül verilen sanatçılarla ilgili sürece daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu sene de herhangi bir dahiliyetimiz olmamıştır. Sponsorluk kapsamında tek isteğimiz, cinsiyet eşitliği ilkemiz gereği; jürinin en az yüzde 50'sinin kadınlardan oluşması yönünde olmuştur. P&G olarak hayatın her alanında eşitliğe inanıyor ve herkesin eşit temsil edildiği bir dünya için durmadan çalışıyoruz. Markalarımızla birlikte cinsiyet eşitliği için mücadele eden bir şirket olarak P&G ve Pantene'in kadın hakları konusundaki duruşu bugüne kadar sergilediği tüm çalışmalarda olduğu üzere gayet açık ve nettir.

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ibrahim tatlıses, pantene