TESK Başkanı Palandöken: Esnaf satacağı ürünü rafına koyamıyor ki stokçuluk yapsın

TESK Başkanı Palandöken: Esnaf satacağı ürünü rafına koyamıyor ki stokçuluk yapsın

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, stokçuluk tartışmalarına ilişkin "Perakende yasası çıkmayınca, tekelci sermayaye piyasa terk edilince olay böyle oldu. Küçük... 08.12.2021

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde tartışma yaratan 'stokçuluk' tartışmalarını esnaf perspektifinden RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.Palandöken, "Polisiye tedbirle bu iş çözülmez. Her dükkana bir zabıta koyacak halleri yok. Perakende yasası çıkmayınca tekelci sermayaye piyasa terk edilince olay böyle oldu. 10 bin şubesi olan bir zincir market, her şubesi için 10 bin yağ aldığında piyasayı tabi ki o belirliyor" ifadelerini kullandı.Elektrik ve doğalgaz tedariğinin özel şirketler tarafından yapıldığını anımsatan Palandöken, "Benzin doğalgazın önemli bölümünü devlet karşılıyordu. Akaryakıta dün 66 kuruş, bugün 70 kuruş zam... Fırsatçılık ancak belirli ürünlerde olur. Satılamayacak sebzede meyvede stokçuluk olur mu?" dedi.'Her gün benzin zammı olur mu?'TESK Başkanı, "Fiyatlar kendiliğinden geri gelir. Bunun yolu şu: Devletin zam yapmayı bırakıp elektrikte doğalgazda akaryakıtta sübvanse etmeyi sürdürmesi gerek. Her gün benzine zam gelmesinden rahatsız olmuyor musunuz? Belirli bir süre bunlara zam yapılmasa vatandaş bu zamlarla ilgili hikayeyi unutacak. Restoranlara gidiyorsunuz öyle bir adisyon geliyor ki kredi kartına taksit yapıyor musunuz diyecek duruma geldik" diye konuştu.Esnafın satacağı ürünü rafına koyamadığını vurgulayan Palandöken, "Stokçular toplu alım yapan insanlar. Kayıtlı ekonomide bunların bulunmaması mümkün değil. Herhalde bu ürünler mezar taşına fatura edilmedi. Kontrol çok basit. Polisiye tedbire gerek yok. Piyasadaki perakende sektöründeki küçük esnaf zaten bir kasa mal alamıyor nasıl stok yapacak nasıl zam yapacak, nasıl stok yapacak. Ertesi gün yine o malı alması gerek. Stokçu aranıyorsa adres belli" yorumunu yaptı.

