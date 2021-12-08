https://tr.sputniknews.com/20211208/teskten-fahis-fiyat-aciklamasi-girdi-fiyatlarindaki-artisin-uzerinde-zamlar-yapildi-1051575118.html

TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı

TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, piyasadaki fiyat artışlarının orantısız... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:42+0300

2021-12-08T16:42+0300

2021-12-08T16:42+0300

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bendevi palandöken

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Kurdaki yükselişle birçok üründe girdi fiyatlarının artmasının normal olduğunu fakat bunun çok üzerinde zamlar yapıldığını belirten Palandöken, fiyat artışları hakkında açıklamada bulundu.Palandöken şunları kaydetti:"TESK olarak esnafımızı da mağdur eden bu fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımız da gördüğü fahiş zamları Alo 175’i arayarak ya da Bakanlığın haksız fiyat artışı bildirim uygulamasına girerek bildirmeli. Devletimiz de akaryakıt, doğal gaz, elektrik gibi en çok kullanılan temel girdilerin fiyatlarını belirli bir süre sübvanse ederek fırsatçıların bahanesini ortadan kaldırmalıdır."

https://tr.sputniknews.com/20211208/benzine-ve-motorine-zam-1051573794.html

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