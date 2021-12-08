https://tr.sputniknews.com/20211208/teskten-fahis-fiyat-aciklamasi-girdi-fiyatlarindaki-artisin-uzerinde-zamlar-yapildi-1051575118.html
TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı
TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, piyasadaki fiyat artışlarının orantısız... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:42+0300
2021-12-08T16:42+0300
2021-12-08T16:42+0300
ekonomi
tl
bendevi palandöken
piyasa
açıklama
döviz
fiyat
kur
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döviz bürosu
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Kurdaki yükselişle birçok üründe girdi fiyatlarının artmasının normal olduğunu fakat bunun çok üzerinde zamlar yapıldığını belirten Palandöken, fiyat artışları hakkında açıklamada bulundu.Palandöken şunları kaydetti:"TESK olarak esnafımızı da mağdur eden bu fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımız da gördüğü fahiş zamları Alo 175’i arayarak ya da Bakanlığın haksız fiyat artışı bildirim uygulamasına girerek bildirmeli. Devletimiz de akaryakıt, doğal gaz, elektrik gibi en çok kullanılan temel girdilerin fiyatlarını belirli bir süre sübvanse ederek fırsatçıların bahanesini ortadan kaldırmalıdır."
https://tr.sputniknews.com/20211208/benzine-ve-motorine-zam-1051573794.html
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tl, bendevi palandöken, piyasa, açıklama, döviz, fiyat, kur, döviz kurları, döviz bürosu, döviz kuru
TESK'ten fahiş fiyat açıklaması: Girdi fiyatlarındaki artışın üzerinde zamlar yapıldı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, piyasadaki fiyat artışlarının orantısız olduğunu ve bunun vatandaşın yanı sıra esnafı da mağdur ettiğini vurguladı.
Kurdaki yükselişle birçok üründe girdi fiyatlarının artmasının normal olduğunu fakat bunun çok üzerinde zamlar yapıldığını belirten Palandöken, fiyat artışları hakkında açıklamada bulundu.
Palandöken şunları kaydetti:
"TESK olarak esnafımızı da mağdur eden bu fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımız da gördüğü fahiş zamları Alo 175’i arayarak ya da Bakanlığın haksız fiyat artışı bildirim uygulamasına girerek bildirmeli. Devletimiz de akaryakıt, doğal gaz, elektrik gibi en çok kullanılan temel girdilerin fiyatlarını belirli bir süre sübvanse ederek fırsatçıların bahanesini ortadan kaldırmalıdır."