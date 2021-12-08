https://tr.sputniknews.com/20211208/ticaret-bakanligina-kurayla-795-sozlesmeli-memur-atandi-1051566060.html

Ticaret Bakanlığı'na kurayla 795 sözleşmeli memur atandı

Ticaret Bakanlığı'na kurayla 795 sözleşmeli memur atandı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T14:24+0300

2021-12-08T14:24+0300

2021-12-08T14:24+0300

türkiye

memur

gümrük

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alım

ticaret bakanlığı

kura

sözleşmeli personel

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Bakanlığın konferans salonunda, 75'i sözleşmeli muayene memuru, 720’si sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak üzere 795 kişinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törende yaptığı konuşmada, gümrük memuriyetinin diğer görevlere göre zorluklarını aktardı. Uçarmak, "Yapmanızı istediğimiz şey, kimseye ayrım yapmadan, devletin ve milletin hakkını koruyarak ortaya bir iş koymanız" ifadesini kullandı.

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memur, gümrük, memur maaşı, işe alım, alım, ticaret bakanlığı, kura, sözleşmeli personel