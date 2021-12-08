https://tr.sputniknews.com/20211208/ticaret-bakanligina-kurayla-795-sozlesmeli-memur-atandi-1051566060.html
Ticaret Bakanlığı'na kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Ticaret Bakanlığı'na kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:24+0300
2021-12-08T14:24+0300
2021-12-08T14:24+0300
türkiye
memur
gümrük
memur maaşı
işe alım
alım
ticaret bakanlığı
kura
sözleşmeli personel
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Bakanlığın konferans salonunda, 75'i sözleşmeli muayene memuru, 720’si sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak üzere 795 kişinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törende yaptığı konuşmada, gümrük memuriyetinin diğer görevlere göre zorluklarını aktardı. Uçarmak, "Yapmanızı istediğimiz şey, kimseye ayrım yapmadan, devletin ve milletin hakkını koruyarak ortaya bir iş koymanız" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211205/ticaret-bakanligi-dev-muthis-efsane-diyerek-indirim-yapanlari-inceleyecek-1051456605.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
memur, gümrük, memur maaşı, işe alım, alım, ticaret bakanlığı, kura, sözleşmeli personel
Ticaret Bakanlığı'na kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi.
Bakanlığın konferans salonunda, 75'i sözleşmeli muayene memuru, 720’si sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak üzere 795 kişinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törende yaptığı konuşmada, gümrük memuriyetinin diğer görevlere göre zorluklarını aktardı.
Uçarmak, "Yapmanızı istediğimiz şey, kimseye ayrım yapmadan, devletin ve milletin hakkını koruyarak ortaya bir iş koymanız" ifadesini kullandı.