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https://tr.sputniknews.com/20211208/trabzonda-4-noktada-orman-yangini-1051568131.html
Trabzon'da 4 noktada orman yangını
Trabzon'da 4 noktada orman yangını
Trabzon’un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesi'nde, 4 noktada orman yangını çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:50+0300
2021-12-08T14:50+0300
2021-12-08T14:50+0300
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trabzon
yangın
orman yangını
itfaiye ekipleri
itfaiye
müdahale
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Sürmene'nin Dirlik Mahallesi'ndeki 4 noktada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, kısmen kontrol altına aldıkları alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/heybeliadada-orman-yangini-cikaran-saniga-12-yil-hapis-cezasi-1050926003.html
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trabzon, yangın, orman yangını, itfaiye ekipleri, itfaiye, müdahale
Trabzon'da 4 noktada orman yangını
Trabzon’un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesi'nde, 4 noktada orman yangını çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Sürmene'nin Dirlik Mahallesi'ndeki 4 noktada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısmen kontrol altına aldıkları alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.