https://tr.sputniknews.com/20211208/turkiyede-17-noktada-omicron-taramasi-yapiliyor-1051555656.html

Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor

Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor

Süper varyant da denilen Kovid-19'un Omicron mutasyonu için Türkiye’de 17 noktada tarama yapılıyor. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T10:22+0300

2021-12-08T10:22+0300

2021-12-08T10:22+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

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Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantı için Türkiye taramalarını artırdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye’de testi pozitif çıkan vakalardan alınan örnekler için 17 ayrı merkezde Omicron taraması yapılıyor. Sağlık Bakanlığının varyant takibi yapılacak merkez sayısını önümüzdeki süreçte artıracağı belirtiliyor. Ancak bu kadar hızlı yayılmasına rağmen, henüz ağır hastalık veya ölüm vakası bildirilmeyen Omicron’la ilgili olarak Türkiye’de ilave bir tedbir veya kısıtlama kararı alınması beklenmiyor.Sağlık Bakanlığında ve hükümette yapılan değerlendirmelerde de "önümüzdeki günlerde Omicron’la ilgili veriler netleşene kadar geleneksel korunma yöntemlerinin sürdürülmesi" görüşü hâkim.Plazma tedavisi işe yaramıyorDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüslü hastaları tedavi etmek için Covid-19 antikorları içeren plazmanın etkisiz ve kaynak israfı olduğunu belirterek kullanılmamasını tavsiye etti. DSÖ, 16 deneme ve 16 binden fazla hastadan elde edilen bulgulara atıfta bulunarak “Mevcut veriler iyileştirmediğini veya mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltmadığını, uygulanmasının maliyetli ve zaman alıcı olduğunu gösteriyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211204/prof-dr-kara-omicronda-ilk-verilere-gore-klinik-tablo-agir-degil-1051440302.html

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koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron