UEFA'dan TFF'ye uyarı: Çok fazla Pro Lisans veriyorsunuz

UEFA, TFF'yi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de teknik direktörlük unvanını alabilmek için verilen Pro Lisans belgesinin çok fazla olması nedeniyle uyardı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

Türkiye'de özellikle Pro Lisans belgeli hoca sayısının artması, UEFA'nın dikkatini çekti.Bulgaristan, Macaristan ya da Romanya gibi ülkelerden bile daha fazla Pro Lisans (Her sene 24 kişi) belgesi verilmesi sonrası UEFA, bir kez daha harekete geçti. 2017'de TFF'yi bu konuda uyaran UEFA'nın bu kez de, "Çok fazla Pro Lisans veriyorsunuz. Kursları artık 1 senede değil, 2 senede tamamlayın" mesajını gönderdiği ortaya çıktı.Pandemi yoğun olduğu dönemde kursların açılmaması sonrası sayının arttığı öğrenilirken Ömer Kaner, Tuna Güneysu ve Muammer Birdal gibi kurslarda ders veren tecrübeli isimlerin de kenara alındığı, artık ders vermedikleri öğrenildi. Hocalar konusunda yaş bandını aşağıya çekmek isteyen TFF'de şu an futbolu yakın zamanda bırakmış isimler üzerinden dersler veriliyor.Verilen eğitim kalitesinin düştüğü konuşulurken, UEFA Pro Lisans, A Lisans ve B Lisans sahibi biri kursa başladıktan sonra henüz belgeyi almamasına rağmen belgeyi almış gibi söz konusu liglerden birinde bir kulüple sözleşme imzalayabiliyor. Bir an önce lisans belgesi almak isteyen hoca adaylarının da bu sayının artmasında bir baskı unsuru olduğu düşünülüyor.

