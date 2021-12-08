https://tr.sputniknews.com/20211208/yangin-ucaklarini-savunma-sanayii-baskanligi-kiralayacak-thk-ucaklari-ihaleye-yine-giremeyecek-1051554032.html
Yangın uçaklarını Savunma Sanayii Başkanlığı kiralayacak: THK uçakları ihaleye yine giremeyecek
Yangın uçaklarını Savunma Sanayii Başkanlığı kiralayacak: THK uçakları ihaleye yine giremeyecek
Yaz aylarındaki orman yangınlarında yetersiz kaldığı için tartışma konusu olan söndürme uçakları ve helikopterleri için yeni ihaleye çıkıldı. Daha önce Tarım... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:31+0300
2021-12-08T09:31+0300
2021-12-08T09:31+0300
türkiye
yangın
uçak
ihale
thk
tarım ve orman bakanlığı
savunma sanayii başkanlığı
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Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı söndürme uçakları ihalesi ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nca (SSB) gerçekleştirilecek.Uçaklar için asgari kapasite, önceki yıllarda olduğu gibi yine 5 ton olarak belirlendiSSB, geçen yıl üç olan uçak sayısını 20’ye yükseltti. Ancak “Türk Hava Kurumu’nun (THK) envanterindeki uçaklarını devre dışı bıraktığı” gerekçesiyle eleştirilen “en az 5 tonluk su tankı şartı” ihale şartnamesindeki yerini korudu. Geçen ay Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından uçabilir duruma getirileceği açıklanan THK uçakları, bu şart nedeniyle yine ihaleye giremeyecek.Geçen yaz yaşanan orman yangınlarında THK’nin eski yöneticileri, kuruma ait CL-215 tipi amfibik uçakların 4.9 ton kapasiteli olduğu için ihaleye katılamadığını açıklamıştı.THK Kayyım Heyeti Başkanvekili Abdullah Kaya, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki altı yangın uçağından dördünün revizyonu için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak THK’nin CL-215 tipi uçakları, uçabilir duruma gelseler de mevcut halleriyle ilandaki şartları taşımadığı için SSB’nin amfibik yangın söndürme uçağı ihalesine giremeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20211113/tusas-ucretsiz-yeniliyor-thk-yangin-ucaklari-yeniden-ucacak-1050763123.html
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yangın, uçak, ihale, thk, tarım ve orman bakanlığı, savunma sanayii başkanlığı
Yangın uçaklarını Savunma Sanayii Başkanlığı kiralayacak: THK uçakları ihaleye yine giremeyecek
Yaz aylarındaki orman yangınlarında yetersiz kaldığı için tartışma konusu olan söndürme uçakları ve helikopterleri için yeni ihaleye çıkıldı. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği ihaleyi bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapacak.
Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre
, Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı söndürme uçakları ihalesi ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nca (SSB) gerçekleştirilecek.
Uçaklar için asgari kapasite, önceki yıllarda olduğu gibi yine 5 ton olarak belirlendi
SSB, geçen yıl üç olan uçak sayısını 20’ye yükseltti. Ancak “Türk Hava Kurumu’nun (THK) envanterindeki uçaklarını devre dışı bıraktığı” gerekçesiyle eleştirilen “en az 5 tonluk su tankı şartı” ihale şartnamesindeki yerini korudu. Geçen ay Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından uçabilir duruma getirileceği açıklanan THK uçakları, bu şart nedeniyle yine ihaleye giremeyecek.
Geçen yaz yaşanan orman yangınlarında THK’nin eski yöneticileri, kuruma ait CL-215 tipi amfibik uçakların 4.9 ton kapasiteli olduğu için ihaleye katılamadığını açıklamıştı.
THK Kayyım Heyeti Başkanvekili Abdullah Kaya, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki altı yangın uçağından dördünün revizyonu için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak THK’nin CL-215 tipi uçakları, uçabilir duruma gelseler de mevcut halleriyle ilandaki şartları taşımadığı için SSB’nin amfibik yangın söndürme uçağı ihalesine giremeyecek.