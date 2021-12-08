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https://tr.sputniknews.com/20211208/yangini-izleyen-komsular-dumandan-zehirlendi-1051553032.html
Yangını izleyen komşular dumandan zehirlendi
Yangını izleyen komşular dumandan zehirlendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mutfakta çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Çıkan dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:10+0300
2021-12-08T09:08+0300
yaşam
aydın
yangın
kuşadası
duman
zehirlenme
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Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin mutfak kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, üst katta oturan 3 kişinin yangını izlediği esnada dumandan etkilendiği öğrenildi. Alevlerin mutfakta ocaktan çıktığı öğrenilirken polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
aydın
kuşadası
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aydın, yangın, kuşadası, duman, zehirlenme

Yangını izleyen komşular dumandan zehirlendi

09:10 08.12.2021
© İHAYangını izleyen komşular dumandan zehirlendi
Yangını izleyen komşular dumandan zehirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© İHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mutfakta çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Çıkan dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin mutfak kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, üst katta oturan 3 kişinin yangını izlediği esnada dumandan etkilendiği öğrenildi. Alevlerin mutfakta ocaktan çıktığı öğrenilirken polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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