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Yurtta satırla üniversite öğrencisini öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı
Yurtta satırla üniversite öğrencisini öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı
Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u satırla başını keserek öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T16:42+0300
2021-12-08T16:56+0300
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antalya
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DHA'nın haberine göre, Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde satırla öldüren aşçı İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güney, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Ne olmuştu? Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla keserek öldürdü. Katilin, "Deccal'i vurdum" diye bağırdığı aktarıldı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tuğrul'un cenazesi ise adli tıp kurumu morguna götürüldü.Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini teslim aldı. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney'in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi:"Ayrıca 17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir."Olayla ilgili dün mahkeme, 'gizlilik kararı' ve 'yayın yasağı' kararı vermişti.
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yurt, antalya

Yurtta satırla üniversite öğrencisini öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı

16:42 08.12.2021 (güncellendi: 16:56 08.12.2021)
© AAAntalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama
Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u satırla başını keserek öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı.
DHA'nın haberine göre, Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde satırla öldüren aşçı İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güney, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ne olmuştu?

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla keserek öldürdü. Katilin, "Deccal'i vurdum" diye bağırdığı aktarıldı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tuğrul'un cenazesi ise adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini teslim aldı. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.
Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney'in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Ayrıca 17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir."
Olayla ilgili dün mahkeme, 'gizlilik kararı' ve 'yayın yasağı' kararı vermişti.
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