https://tr.sputniknews.com/20211208/zamlar-gidada-ambalaji-sadelestirip-gramaji-kucultecek-1051577790.html

Süt sanayicileri: Zamlar, gıdada ambalajı sadeleştirip gramajı küçültecek

Süt sanayicileri: Zamlar, gıdada ambalajı sadeleştirip gramajı küçültecek

Süt ve süt ürünlerine gelen zammın ardından sanayiciler daha basit ve yalın ambalaj ile düşük gramajlı ürünler için çalışma başlattı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T18:09+0300

2021-12-08T18:09+0300

2021-12-08T18:32+0300

ekonomi

zam

süt

süt ürünleri

fiyat

süt ürünü

et ve süt kurumu

artış

tarım kredi kooperatifleri

tarım kredi kooperatifleri merkez birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050171412_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_21ee70acb981f728cf6330f73ec4b932.jpg

Ulusal Süt Konseyi'nin 8 Aralık'tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 46.9 artırılarak 4.70 TL olacağını açıklamasının ardından gözler raflardaki süt ve süt ürünlerinin fiyatlarına çevrildi.Bazı firmalar 8 Aralık'ı beklemeden ürünlerine zam yaparken, bazı firmaların da son iki gündür bayilere satışlarını durdurduğu öğrenildi. Söz konusu firmaların yarından itibaren zamlı şekilde tedarik sağlayacağı tahmin ediliyor.Bloomberg HT'ye konuşan süt sanayicileri, süt, peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı ürünlerine yüzde 45-60 arasında zam geleceğini açıkladı. Sanayiciler, sadece çiğ süt fiyatına gelen zam değil, doğalgaz, elektrik, mazot ve ambalaj gibi diğer girdi maliyetlerindeki sert yükselişe de dikkat çekti.Ambalaj maliyeti daha fazla olan ürünlerin zam oranlarının da yüksek olacağını kaydeden sektör temsilcileri, "Örneğin bardak ayran ya da yoğurt bu ürünler arasında" dedi.Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Son bir yılda koli, karton, UHT süt kutuları ve diğer ambalaj çeşitlerinde yüzde 100’ü aşan zamlar olduğunu hatırlatan sektör paydaşları, artık daha basit ve yalın ambalajlar üzerinde çalışma yaptıklarını açıkladı.Halka uygun fiyatlarda ürün sağlanabilmesi için artık ambalajların görselliğinden çok ürün içeriği ve gramajın daha ön plana çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, ekonomik ambalajlara yönelik araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Süt sanayicileri, "Küçük gramajlı ürünlerin çeşidi artacak. Daha ufak gramajlı ürünler piyasaya çıkacak" bilgisini paylaştı.Ambalaj kadar ürünlerin gramajlarında da değişim yaşanacağı sinyali veren sektör paydaşları, tüketici davranışları ve harcamalarına paralel olarak örneğin 3 kilogramlık yoğurt yerine 1,5 kilogramlık yoğurtlara daha fazla ağırlık verileceğini dile getirdi.Sektör temsilcileri, ambalaj fiyatları kadar ambalaj hammaddesine erişimde de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.Private label ürünlerin toplam pazardaki payının ortalama yüzde 70 olduğunu hatırlatan süt sanayicileri, son zamlarla birlikte yeni dönemde private label ürünlerinin pazar payının artacağı görüşünde.Yine 'no name' olarak nitelenen ürünlere de talep artışı olacağı gelen bilgiler arasında. Yani perakende satışlarda bir teneke peynir açılarak tüketiciye kalıp olarak açıktan satışların yaygınlaşması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211207/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplantisi-basladi-1051525038.html

https://tr.sputniknews.com/20211208/tarim-kredi-kooperatiflerinin-marketinde-un-ve-seker-satisina-1-adet-sinirlandirmasi-1051572473.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zam, süt, süt ürünleri, fiyat, süt ürünü, et ve süt kurumu, artış, tarım kredi kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri merkez birliği