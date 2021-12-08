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https://tr.sputniknews.com/20211208/zamlar-gidada-ambalaji-sadelestirip-gramaji-kucultecek-1051577790.html
Süt sanayicileri: Zamlar, gıdada ambalajı sadeleştirip gramajı küçültecek
Süt sanayicileri: Zamlar, gıdada ambalajı sadeleştirip gramajı küçültecek
Süt ve süt ürünlerine gelen zammın ardından sanayiciler daha basit ve yalın ambalaj ile düşük gramajlı ürünler için çalışma başlattı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T18:09+0300
2021-12-08T18:32+0300
ekonomi
zam
süt
süt ürünleri
fiyat
süt ürünü
et ve süt kurumu
artış
tarım kredi kooperatifleri
tarım kredi kooperatifleri merkez birliği
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Ulusal Süt Konseyi'nin 8 Aralık'tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 46.9 artırılarak 4.70 TL olacağını açıklamasının ardından gözler raflardaki süt ve süt ürünlerinin fiyatlarına çevrildi.Bazı firmalar 8 Aralık'ı beklemeden ürünlerine zam yaparken, bazı firmaların da son iki gündür bayilere satışlarını durdurduğu öğrenildi. Söz konusu firmaların yarından itibaren zamlı şekilde tedarik sağlayacağı tahmin ediliyor.Bloomberg HT'ye konuşan süt sanayicileri, süt, peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı ürünlerine yüzde 45-60 arasında zam geleceğini açıkladı. Sanayiciler, sadece çiğ süt fiyatına gelen zam değil, doğalgaz, elektrik, mazot ve ambalaj gibi diğer girdi maliyetlerindeki sert yükselişe de dikkat çekti.Ambalaj maliyeti daha fazla olan ürünlerin zam oranlarının da yüksek olacağını kaydeden sektör temsilcileri, "Örneğin bardak ayran ya da yoğurt bu ürünler arasında" dedi.Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Son bir yılda koli, karton, UHT süt kutuları ve diğer ambalaj çeşitlerinde yüzde 100’ü aşan zamlar olduğunu hatırlatan sektör paydaşları, artık daha basit ve yalın ambalajlar üzerinde çalışma yaptıklarını açıkladı.Halka uygun fiyatlarda ürün sağlanabilmesi için artık ambalajların görselliğinden çok ürün içeriği ve gramajın daha ön plana çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, ekonomik ambalajlara yönelik araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Süt sanayicileri, "Küçük gramajlı ürünlerin çeşidi artacak. Daha ufak gramajlı ürünler piyasaya çıkacak" bilgisini paylaştı.Ambalaj kadar ürünlerin gramajlarında da değişim yaşanacağı sinyali veren sektör paydaşları, tüketici davranışları ve harcamalarına paralel olarak örneğin 3 kilogramlık yoğurt yerine 1,5 kilogramlık yoğurtlara daha fazla ağırlık verileceğini dile getirdi.Sektör temsilcileri, ambalaj fiyatları kadar ambalaj hammaddesine erişimde de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.Private label ürünlerin toplam pazardaki payının ortalama yüzde 70 olduğunu hatırlatan süt sanayicileri, son zamlarla birlikte yeni dönemde private label ürünlerinin pazar payının artacağı görüşünde.Yine 'no name' olarak nitelenen ürünlere de talep artışı olacağı gelen bilgiler arasında. Yani perakende satışlarda bir teneke peynir açılarak tüketiciye kalıp olarak açıktan satışların yaygınlaşması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplantisi-basladi-1051525038.html
https://tr.sputniknews.com/20211208/tarim-kredi-kooperatiflerinin-marketinde-un-ve-seker-satisina-1-adet-sinirlandirmasi-1051572473.html
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zam, süt, süt ürünleri, fiyat, süt ürünü, et ve süt kurumu, artış, tarım kredi kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri merkez birliği

Süt sanayicileri: Zamlar, gıdada ambalajı sadeleştirip gramajı küçültecek

18:09 08.12.2021 (güncellendi: 18:32 08.12.2021)
© İHA / HÜSEYİN ÇANLITarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında denetimler Kırklareli’nde başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde Gıda Denetim Seferberliği kapsamında denetimler Kırklareli’nde başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Süt ve süt ürünlerine gelen zammın ardından sanayiciler daha basit ve yalın ambalaj ile düşük gramajlı ürünler için çalışma başlattı.
Ulusal Süt Konseyi'nin 8 Aralık'tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 46.9 artırılarak 4.70 TL olacağını açıklamasının ardından gözler raflardaki süt ve süt ürünlerinin fiyatlarına çevrildi.
Bazı firmalar 8 Aralık'ı beklemeden ürünlerine zam yaparken, bazı firmaların da son iki gündür bayilere satışlarını durdurduğu öğrenildi. Söz konusu firmaların yarından itibaren zamlı şekilde tedarik sağlayacağı tahmin ediliyor.
Bloomberg HT'ye konuşan süt sanayicileri, süt, peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı ürünlerine yüzde 45-60 arasında zam geleceğini açıkladı. Sanayiciler, sadece çiğ süt fiyatına gelen zam değil, doğalgaz, elektrik, mazot ve ambalaj gibi diğer girdi maliyetlerindeki sert yükselişe de dikkat çekti.
Ambalaj maliyeti daha fazla olan ürünlerin zam oranlarının da yüksek olacağını kaydeden sektör temsilcileri, "Örneğin bardak ayran ya da yoğurt bu ürünler arasında" dedi.
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Dün, 14:17
Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Son bir yılda koli, karton, UHT süt kutuları ve diğer ambalaj çeşitlerinde yüzde 100’ü aşan zamlar olduğunu hatırlatan sektör paydaşları, artık daha basit ve yalın ambalajlar üzerinde çalışma yaptıklarını açıkladı.
Halka uygun fiyatlarda ürün sağlanabilmesi için artık ambalajların görselliğinden çok ürün içeriği ve gramajın daha ön plana çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, ekonomik ambalajlara yönelik araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Süt sanayicileri, "Küçük gramajlı ürünlerin çeşidi artacak. Daha ufak gramajlı ürünler piyasaya çıkacak" bilgisini paylaştı.
Ambalaj kadar ürünlerin gramajlarında da değişim yaşanacağı sinyali veren sektör paydaşları, tüketici davranışları ve harcamalarına paralel olarak örneğin 3 kilogramlık yoğurt yerine 1,5 kilogramlık yoğurtlara daha fazla ağırlık verileceğini dile getirdi.
Sektör temsilcileri, ambalaj fiyatları kadar ambalaj hammaddesine erişimde de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.
Private label ürünlerin toplam pazardaki payının ortalama yüzde 70 olduğunu hatırlatan süt sanayicileri, son zamlarla birlikte yeni dönemde private label ürünlerinin pazar payının artacağı görüşünde.
Yine 'no name' olarak nitelenen ürünlere de talep artışı olacağı gelen bilgiler arasında. Yani perakende satışlarda bir teneke peynir açılarak tüketiciye kalıp olarak açıktan satışların yaygınlaşması bekleniyor.
Tarım Kredi, market - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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