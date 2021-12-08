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https://tr.sputniknews.com/20211208/zelenskiy-nazi-isbirlikcilerinin-2-dunya-savasindaki-rolunu-ovdu-1051580271.html
Zelenskiy, Nazi işbirlikçilerinin 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünü övdü
Zelenskiy, Nazi işbirlikçilerinin 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünü övdü
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı tebrik konuşmasında Kızıl Ordu'da görev yaparken hayatını kaybeden askerleri anmayan... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T19:29+0300
2021-12-08T19:38+0300
dünya
rusya
nazi
nazi işbirlikçisi
vladimir zelenskiy
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Rusya sınırına yakın Harkov kentinde konuşan Zelenskiy, Ukrayna İsyancı Ordusu (UPA) bayrağı altında savaşanlardan '2. Dünya Savaşı sırasında Hitler karşıtı koalisyonda yer alan savaşçılar' olarak bahsetti. Zelenskiy, Sovyet döneminde görev yapanları bunların arasında saymayı ise reddetti.Rusya'da aşırılık yanlısı örgüt olarak kabul edilen Ukrayna İsyancı Ordusu, Kızıl Ordu'yla mücadelesi sırasında Nazi saflarında yer almıştı. Tarihçiler, Ukrayna İsyancı Ordusu'nun Yahudilerin kitleler halinde öldürülmesinden ve Polonyalı toplulukların yok edilmesinden sorumlu olduğunu belirtiyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30. kuruluş yıldönümü kutlamaları, Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin son derece yükseldiği bir döneme denk geliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen haftaki açıklamasında, Ukrayna'nın güneydoğusunda tam teşekküllü bir savaşın riskinin yüksek olduğunu ve bunun Moskova'yı endişelendirdiğini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Donbass'taki çatışma bölgesine asker yığmaya devam ettiğine dikkat çekerek "Bazı verilere göre, çatışma bölgesindeki Ukraynalı askerlerin sayısı 125 bine ulaştı. Eğer bilmeyen varsa, bu tüm Ukrayna ordusunun yarısı demek" ifadelerini kullanmıştı.Ukrayna'da aşırı sağcı örgütlerin üyeleri, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerine karşı çarpışmış olan Ukrayna İsyancı Ordusu'nun kuruluş yıldönümünde başkent Kiev ve çeşitli şehirlerde yürüyüşler ve etkinlikler düzenliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-biden-dunku-gorusmede-neler-konustu-1051566984.html
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rusya, nazi, nazi işbirlikçisi, vladimir zelenskiy

Zelenskiy, Nazi işbirlikçilerinin 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünü övdü

19:29 08.12.2021 (güncellendi: 19:38 08.12.2021)
© REUTERS / Andy BuchananUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Andy Buchanan
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı tebrik konuşmasında Kızıl Ordu'da görev yaparken hayatını kaybeden askerleri anmayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nazi işbirlikçilerinin 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünden övgüyle söz etti.
Rusya sınırına yakın Harkov kentinde konuşan Zelenskiy, Ukrayna İsyancı Ordusu (UPA) bayrağı altında savaşanlardan '2. Dünya Savaşı sırasında Hitler karşıtı koalisyonda yer alan savaşçılar' olarak bahsetti. Zelenskiy, Sovyet döneminde görev yapanları bunların arasında saymayı ise reddetti.

Rusya'da aşırılık yanlısı örgüt olarak kabul edilen Ukrayna İsyancı Ordusu, Kızıl Ordu'yla mücadelesi sırasında Nazi saflarında yer almıştı. Tarihçiler, Ukrayna İsyancı Ordusu'nun Yahudilerin kitleler halinde öldürülmesinden ve Polonyalı toplulukların yok edilmesinden sorumlu olduğunu belirtiyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30. kuruluş yıldönümü kutlamaları, Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin son derece yükseldiği bir döneme denk geliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen haftaki açıklamasında, Ukrayna'nın güneydoğusunda tam teşekküllü bir savaşın riskinin yüksek olduğunu ve bunun Moskova'yı endişelendirdiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Donbass'taki çatışma bölgesine asker yığmaya devam ettiğine dikkat çekerek "Bazı verilere göre, çatışma bölgesindeki Ukraynalı askerlerin sayısı 125 bine ulaştı. Eğer bilmeyen varsa, bu tüm Ukrayna ordusunun yarısı demek" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da aşırı sağcı örgütlerin üyeleri, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerine karşı çarpışmış olan Ukrayna İsyancı Ordusu'nun kuruluş yıldönümünde başkent Kiev ve çeşitli şehirlerde yürüyüşler ve etkinlikler düzenliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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