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Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
Bolu’nun turizm merkezi Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda kıyıya vuran yüzlerce balık ölümü yaşanması üzerine inceleme başlatıldı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T17:44+0300
2021-12-09T17:44+0300
2021-12-09T17:44+0300
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bolu
toplu balık ölümleri
balık
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фото, bolu, toplu balık ölümleri, balık
Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
Bolu’nun turizm merkezi Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda kıyıya vuran yüzlerce balık ölümü yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.
© AA
Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan turizm merkezi Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda bulunan gölün kıyısına yüzlerce ölü balığın olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan turizm merkezi Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda bulunan gölün kıyısına yüzlerce ölü balığın olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
© AA
İhbar üzerine Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.
İhbar üzerine Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.
© AA
Olay yerine gelen ekipler balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için gölden ve ölü balıklardan numune alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Olay yerine gelen ekipler balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için gölden ve ölü balıklardan numune alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
© AA
Balık ölümleriyle ilgili Sünnet Gölü’ne gelen Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Sebebini araştırıyorlar. Ölümlerin gerekçesini ve ne zamandan beri olduğunu bilmiyorum” dedi.
Balık ölümleriyle ilgili Sünnet Gölü’ne gelen Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Sebebini araştırıyorlar. Ölümlerin gerekçesini ve ne zamandan beri olduğunu bilmiyorum” dedi.
© AA
© AA