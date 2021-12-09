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Pantone, 2022’nin rengini seçti: 'Very Peri'
Pantone, 2022’nin rengini seçti: 'Very Peri'
Küresel renk otoritesi Pantone her yıl olduğu gibi yeni yılın da rengini belirledi. Pantone, bu yıl mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T12:31+0300
2021-12-09T12:41+0300
yaşam
yeni yıl
renk
pantone
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Yılın son günlerine girerken Pantone, 2022’nin rengini seçti. Gelecek yıl için seçilen renk, ‘mavinin durağan sakinliği ile kırmızının enerjik akışının' bir karışımı olarak tanımlanan 'Very Peri' oldu.Pantone, bu yıl mevcut renk veri tabanından bir ton seçmek yerine, ilk kez yeni bir renk tonu yaratmayı tercih etti. Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Yeni bir renk bulmak bizim için gerçekten önemliydi. Çünkü artık dünyaya dair çok yeni bir vizyonumuz var" dedi.Very Peri'nin 'en mutlu ve en sıcak' mavi tonlarından biri olduğunu belirten Eiseman, kırmızı alt tonları sayesinde rengin 'bir yenilik hissini güçlendirdiğini' dile getirdi.Salgının günlük yaşamlarımızı ve iş hayatını ciddi bir şekilde değiştirdiğini ve bunun da insanları alışılagelmişin dışında düşünmeye sevk ettiğini söyleyen Pantone Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise, "Bu süre içinde o kadar çok zorluk yaşadık ki, bir günden diğerine neyin ortaya çıkacağını bilmiyoruz. İnsanların bu gibi zor zamanları atlamasına yardım eden şey meraktır, cesur yaratıcılık dediğimiz şeydir" ifadelerini kullandı.Very Peri'nin 'geleceği sembolize ettiğini' söyleyen Eiseman, "Bu renkte, bahsettiğimiz o canlı, neşeli tavır, o kaygısız özgüven ve yaratıcı ruh var" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20200930/regl-ile-ilgili-tabulara-karsi-mucadele-adina-pantone-regl-adinda-yeni-bir-kirmizi-tonunu-kullanima-1042942513.html
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yeni yıl, renk, pantone

Pantone, 2022’nin rengini seçti: 'Very Peri'

12:31 09.12.2021 (güncellendi: 12:41 09.12.2021)
© Sputnik / PantoneKüresel renk otoritesi Pantone her yıl olduğu gibi yeni yılın da rengini belirledi. Pantone, bu yıl mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih ederek 'Very Peri'yi 2022'nin rengi ilan etti.
Küresel renk otoritesi Pantone her yıl olduğu gibi yeni yılın da rengini belirledi. Pantone, bu yıl mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih ederek 'Very Peri'yi 2022'nin rengi ilan etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Pantone
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Küresel renk otoritesi Pantone her yıl olduğu gibi yeni yılın da rengini belirledi. Pantone, bu yıl mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih ederek 'Very Peri'yi 2022'nin rengi ilan etti.
Yılın son günlerine girerken Pantone, 2022’nin rengini seçti. Gelecek yıl için seçilen renk, ‘mavinin durağan sakinliği ile kırmızının enerjik akışının' bir karışımı olarak tanımlanan 'Very Peri' oldu.
Pantone, bu yıl mevcut renk veri tabanından bir ton seçmek yerine, ilk kez yeni bir renk tonu yaratmayı tercih etti. Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Yeni bir renk bulmak bizim için gerçekten önemliydi. Çünkü artık dünyaya dair çok yeni bir vizyonumuz var" dedi.
Very Peri'nin 'en mutlu ve en sıcak' mavi tonlarından biri olduğunu belirten Eiseman, kırmızı alt tonları sayesinde rengin 'bir yenilik hissini güçlendirdiğini' dile getirdi.
Salgının günlük yaşamlarımızı ve iş hayatını ciddi bir şekilde değiştirdiğini ve bunun da insanları alışılagelmişin dışında düşünmeye sevk ettiğini söyleyen Pantone Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise, "Bu süre içinde o kadar çok zorluk yaşadık ki, bir günden diğerine neyin ortaya çıkacağını bilmiyoruz. İnsanların bu gibi zor zamanları atlamasına yardım eden şey meraktır, cesur yaratıcılık dediğimiz şeydir" ifadelerini kullandı.
Very Peri'nin 'geleceği sembolize ettiğini' söyleyen Eiseman, "Bu renkte, bahsettiğimiz o canlı, neşeli tavır, o kaygısız özgüven ve yaratıcı ruh var" dedi.
Pantone kataloğunda 'Regl' rengi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2020
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Regl ile ilgili tabulara karşı mücadele adına, Pantone, 'Regl' adında yeni bir kırmızı tonunu kullanıma sundu
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