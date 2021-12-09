https://tr.sputniknews.com/20211209/ab-nefret-soyleminin-suc-olmasi-icin-girisim-baslatti-1051618342.html
AB, 'nefret söyleminin' suç olması için girişim başlattı
AB, 'nefret söyleminin' suç olması için girişim başlattı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB genelinde suçları belirleyen belgelere "nefret söylemi ve nefret suçunu" da eklemek için girişim başlattı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T19:10+0300
2021-12-09T19:10+0300
2021-12-09T19:10+0300
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ab konseyi
nefret
karar
nefret söylemi
suç
nefret ve ayrımcılık suçu
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Komisyondan yapılan açıklamada, nefret söyleminin Avrupa genelinde ciddi şekilde arttığı, hem internette hem başka mecralarda endişe verici bir olgu haline geldiği vurgulandı.Şu anda AB seviyesinde nefret söylemini suç sayan yasal bir temel bulunmadığı belirtilen açıklamada, AB'nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşmada bulunan mevcut AB'nin "suçlar listesinin" genişletilmesi gerektiği kaydedildi.Açıklamada, "Bugün başlatılan girişim AB'nin suç listesinin genişletilme sürecinin ilk adımıdır." denildi.Nefret söyleminin resmen suç sayılabilmesi için AB Komisyonunun girişiminin AB üyesi ülkelerce oy birliğiyle onaylanması, ardından Komisyonun yasa teklifini hazırlaması, bunun Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211208/ab-turkiye-dunya-genelinde-en-cok-multeciyi-misafir-eden-ulke-olmasi-itibariyle-takdiri-hak-ediyor-1051562339.html
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ab, ab konseyi, nefret, karar, nefret söylemi, suç, nefret ve ayrımcılık suçu
AB, 'nefret söyleminin' suç olması için girişim başlattı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB genelinde suçları belirleyen belgelere "nefret söylemi ve nefret suçunu" da eklemek için girişim başlattı.
Komisyondan yapılan açıklamada, nefret söyleminin Avrupa genelinde ciddi şekilde arttığı, hem internette hem başka mecralarda endişe verici bir olgu haline geldiği vurgulandı.
Şu anda AB seviyesinde nefret söylemini suç sayan yasal bir temel bulunmadığı belirtilen açıklamada, AB'nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşmada bulunan mevcut AB'nin "suçlar listesinin" genişletilmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bugün başlatılan girişim AB'nin suç listesinin genişletilme sürecinin ilk adımıdır." denildi.
Nefret söyleminin resmen suç sayılabilmesi için AB Komisyonunun girişiminin AB üyesi ülkelerce oy birliğiyle onaylanması, ardından Komisyonun yasa teklifini hazırlaması, bunun Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.