https://tr.sputniknews.com/20211209/ab-uyesi-15-ulke-toplam-40-bin-afgani-kabul-edecek-1051622992.html

AB üyesi 15 ülke, toplam 40 bin Afganı kabul edecek

AB üyesi 15 ülke, toplam 40 bin Afganı kabul edecek

Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Johansson, AB üyesi 15 ülkenin toplamda 40 bin Afganı kabul edeceğini açıkladı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T21:46+0300

2021-12-09T21:46+0300

2021-12-09T21:46+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

ab komisyonu

göçmen

avrupa birliği

ylva johansson

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, 15 AB üyesi ülkenin toplam 40 bin Afganı kabul edeceğini duyurdu.Johansson, AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kararın etkileyici bir dayanışma örneği olduğunu söyledi."Bu, aynı zamanda düzensiz göçü de engellemek ve AB'ye yasal girişlere yatırım yapmak için bir adım" diyen Johansson, toplam 40 bin Afganı kabul edecek 15 üye ülkenin hangileri olduğunu belirtmedi.Johansson, AB'nin yeni göç paketindeki unsurlardan 'zorunlu dayanışma mekanizması' konusuna değinerek, "Pakette üyelerin güçlerine ve büyüklüklerine göre katkıda bulunmaları gereken bir mekanizması olmasını öneriyoruz. Bu kapsamda göçmenleri kabul etmek zorunlu değil ama güç ve büyüklüğe göre fiilen katkıda bulunmak zorunludur" dedi.Ylva Johansson, sene başında AB Konseyi dönem başkanlığını Slovenya'dan devralacak Fransa'nın bu mekanizmayı çalıştırmak konusunda istekli olduğunu kaydetti.AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı.

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afganistan, ab komisyonu, göçmen, avrupa birliği, ylva johansson