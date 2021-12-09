https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-bir-cumhuriyetci-vekil-daha-cocuklariyla-silahli-noel-fotografi-paylasti-1051603863.html
ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı
ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı
ABD'li Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie'nin ailesiyle silahlı 'Noel' pozu vermesinin ardından, benzer bir poz Cumhuriyetçi milletvekili Lauren... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:25+0300
2021-12-09T13:25+0300
2021-12-09T13:32+0300
dünya
fotoğraf
abd
silahlı saldırı
noel
thomas massie
silah
lauren boebert
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin silahlı Noel aile fotoğrafının tepkiyle karşılanmasından birkaç gün sonra, bir diğer Cumhuriyetçi vekil Lauren Boebert çocuklarının elinde saldırı tüfekleriyle poz verdiği bir Noel fotoğrafı paylaştı.Boebert, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Boebert ailesi arkanızı kolluyor, @RepThomasMassie! (Ama sizin için fazla cephanemiz yok)" notunu düştü.İlk silahlı Noel fotoğrafını paylaşan vekil Massie, 'Noel babadan cephane isteyerek', "Noel’iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir" demişti.Boebert ise Massie'nin fotoğrafını paylaşarak, "Tam benlik bir Noel kartı!" demişti.Fotoğrafları "korkunç" olarak tanımlayan sosyal medya kullanıcıları, vekillere tepki gösterdi.Cumhuriyetçi vekillerin silahlı Noel fotoğrafları, ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde gerçekleşen ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 8'inin ise yaralandığı silahlı saldırıdan sonra paylaşılması nedeniyle tepki çekiyor.Okul saldırılarında en az 157 kişi öldü330 milyon nüfuslu ABD'de, evlerde yaklaşık 400 milyon silah bulunuyor. Ülkede bugüne dek yüzlerce okulda çocuklar, evlerinden getirdikleri silahlarla çevreye dehşet saçtı. Yüz binlerce öğrencinin travma yaşadığı saldırı olaylarında en az 157 kişi öldü.Daha önce de Zoom toplantısında silahlarını sergilemiştiSilah taşıma sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhuriyetçi vekil Boebert, daha önce de Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısına, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşarak katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210219/abdli-kongre-uyesi-zoom-toplantisinda-silahlarini-sergiledi--1043849223.html
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fotoğraf, abd, silahlı saldırı, noel, thomas massie, silah, lauren boebert
ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı
13:25 09.12.2021 (güncellendi: 13:32 09.12.2021)
ABD'li Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie'nin ailesiyle silahlı 'Noel' pozu vermesinin ardından, benzer bir poz Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert'den geldi. Fotoğrafta Boebert, silah tutan dört çocuğuyla birlikte Noel ağacının önünde poz verirken görülüyor.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin silahlı Noel aile fotoğrafının tepkiyle karşılanmasından birkaç gün sonra, bir diğer Cumhuriyetçi vekil Lauren Boebert çocuklarının elinde saldırı tüfekleriyle poz verdiği bir Noel fotoğrafı paylaştı.
Boebert, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Boebert ailesi arkanızı kolluyor, @RepThomasMassie! (Ama sizin için fazla cephanemiz yok)" notunu düştü.
İlk silahlı Noel fotoğrafını paylaşan vekil Massie, 'Noel babadan cephane isteyerek', "Noel’iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir" demişti.
Boebert ise Massie'nin fotoğrafını paylaşarak, "Tam benlik bir Noel kartı!" demişti.
Fotoğrafları "korkunç" olarak tanımlayan sosyal medya kullanıcıları, vekillere tepki gösterdi.
Okul saldırılarında en az 157 kişi öldü
330 milyon nüfuslu ABD'de, evlerde yaklaşık 400 milyon silah bulunuyor. Ülkede bugüne dek yüzlerce okulda çocuklar, evlerinden getirdikleri silahlarla çevreye dehşet saçtı. Yüz binlerce öğrencinin travma yaşadığı saldırı olaylarında en az 157 kişi öldü.
Daha önce de Zoom toplantısında silahlarını sergilemişti
Silah taşıma sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhuriyetçi vekil Boebert, daha önce de Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısına, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşarak katılmıştı.