https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-bir-cumhuriyetci-vekil-daha-cocuklariyla-silahli-noel-fotografi-paylasti-1051603863.html

ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı

ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı

ABD'li Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie'nin ailesiyle silahlı 'Noel' pozu vermesinin ardından, benzer bir poz Cumhuriyetçi milletvekili Lauren... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T13:25+0300

2021-12-09T13:25+0300

2021-12-09T13:32+0300

dünya

fotoğraf

abd

silahlı saldırı

noel

thomas massie

silah

lauren boebert

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin silahlı Noel aile fotoğrafının tepkiyle karşılanmasından birkaç gün sonra, bir diğer Cumhuriyetçi vekil Lauren Boebert çocuklarının elinde saldırı tüfekleriyle poz verdiği bir Noel fotoğrafı paylaştı.Boebert, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Boebert ailesi arkanızı kolluyor, @RepThomasMassie! (Ama sizin için fazla cephanemiz yok)" notunu düştü.İlk silahlı Noel fotoğrafını paylaşan vekil Massie, 'Noel babadan cephane isteyerek', "Noel’iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir" demişti.Boebert ise Massie'nin fotoğrafını paylaşarak, "Tam benlik bir Noel kartı!" demişti.Fotoğrafları "korkunç" olarak tanımlayan sosyal medya kullanıcıları, vekillere tepki gösterdi.Cumhuriyetçi vekillerin silahlı Noel fotoğrafları, ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde gerçekleşen ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 8'inin ise yaralandığı silahlı saldırıdan sonra paylaşılması nedeniyle tepki çekiyor.Okul saldırılarında en az 157 kişi öldü330 milyon nüfuslu ABD'de, evlerde yaklaşık 400 milyon silah bulunuyor. Ülkede bugüne dek yüzlerce okulda çocuklar, evlerinden getirdikleri silahlarla çevreye dehşet saçtı. Yüz binlerce öğrencinin travma yaşadığı saldırı olaylarında en az 157 kişi öldü.Daha önce de Zoom toplantısında silahlarını sergilemiştiSilah taşıma sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhuriyetçi vekil Boebert, daha önce de Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısına, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşarak katılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210219/abdli-kongre-uyesi-zoom-toplantisinda-silahlarini-sergiledi--1043849223.html

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fotoğraf, abd, silahlı saldırı, noel, thomas massie, silah, lauren boebert