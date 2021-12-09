https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-silahli-lise-saldirisinda-aileler-okula-200-milyon-dolarlik-tazminat-davasi-acti-1051625625.html

ABD'de silahlı lise saldırısında aileler okula 200 milyon dolarlık tazminat davası açtı

ABD'de silahlı lise saldırısında aileler okula 200 milyon dolarlık tazminat davası açtı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford lisesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda iki aile, saldırıda hayatını kaybeden her bir yakını için okul... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T22:57+0300

2021-12-09T22:57+0300

2021-12-09T22:57+0300

dünya

abd

silahlı saldırı

michigan

dava

lise

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Detroit’teki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Oxford Lisesi okul yönetiminin yeterli tedbir almadığı için silahlı saldırıyı önleyemediği ve öğrencileri koruyamadığı iddia edildi.Silahlı saldırıyla ilgili olarak şimdiye kadar okula yönelik açılan ilk hukuk davası olduğu düşünülen dilekçede, Oxford okul bölgesi ve başkanı, Oxford Lisesi müdürü, bazı öğretmenler ve okul çalışanları saldırıdan sorumlu tutuldu.Ailelerin avukatı Geoffrey Fieger, okuldaki yetkilileri, zanlı Ethan Crumbley’in saldırı günü masasına bir silah, yaralı bir insan ve 'Yardım edin' mesajı yazdığını gördüğü halde disiplin cezası vererek okuldan uzaklaştırma konusunda ihmalkar davranmakla suçladı.Oxford Lisesi'ndeki saldırıMichigan’daki Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım'da öğle saatlerinde yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.Saldırıdan sonra aynı okulda öğrenci olan 15 yaşındaki zanlı Ethan Crumbley yakalanıp gözaltına alınmış, savcılık tarafından 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.Zanlının anne ve babası Jennifer ve James Crumbley de ihmal nedeniyle saldırıda payı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 4 kez taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilen çiftin her birine 500 bin dolar kefalet konulmuştu.Savcılık, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan 'oğullarının Noel hediyesi' olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211202/abdde-4-kisinin-oldugu-lise-saldirisinda-zanli-cinayet-ve-terorizmden-yargilanacak-1051357083.html

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abd, silahlı saldırı, michigan, dava, lise