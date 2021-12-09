https://tr.sputniknews.com/20211209/abdli-senator-bidenin-rusyaya-karsi-nukleer-silah-secenegini-masaya-koymasi-gerek-1051591771.html

ABD'li senatör: Biden'ın Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneğini masaya koyması gerek

ABD'li senatör: Biden'ın Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneğini masaya koyması gerek

ABD'li Cumhuriyetçi Mississippi Senatörü Roger Wicker, Başkan Biden'ın Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı nükleer silah dahil her türlü askeri seçeneği masaya... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T02:05+0300

2021-12-09T02:05+0300

2021-12-09T02:05+0300

dünya

abd

vladimir putin

ukrayna

nato

joe biden

nükleer silah

roger wicker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051096464_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_36542037fe3fb0822e6dab75f1fb5c48.jpg

ABD’nin Mississippi Senatörü ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Roger Wicker, Başkan Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüntülü görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Fox News televizyonuna konuşan Wicker, Ukrayna’da 200 Amerikan askerinin olduğunu ancak bunların 'eğitim amacıyla orada bulunduğunu' öne sürdü.Wicker, NATO'nun Rusya'nın batı sınırlarına askeri yığınak yapılabileceğini ve ABD'nin gerektiği takdirde 'askeri adım' atılmasına destek vereceğini söyledi.'Nükleeri de seçeneklerin dışında bırakmamalıyız'Senatör, "Askeri adım, Karadeniz’e gemilerimizi konuşlandırıp Rusya’nın askeri kapasitesinin üzerine yıkım yağdırmak anlamına gelebilir. ABD askerlerini sahaya indirmek olabilir, bunu masa dışında bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda ilk taarruz için nükleeri de seçeneklerin dışında bırakmamalıyız. Bunun olabileceğini beklemiyorum ama bu seçeneği masadan kaldırmamak gerekir. Başkan'ın her şeyin masada olduğunu söylemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/pentagon-ukraynaya-ilave-yardim-planlamiyoruz-1051589206.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, vladimir putin, ukrayna, nato, joe biden, nükleer silah, roger wicker