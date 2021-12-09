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https://tr.sputniknews.com/20211209/abdli-senator-bidenin-rusyaya-karsi-nukleer-silah-secenegini-masaya-koymasi-gerek-1051591771.html
ABD'li senatör: Biden'ın Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneğini masaya koyması gerek
ABD'li senatör: Biden'ın Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneğini masaya koyması gerek
ABD'li Cumhuriyetçi Mississippi Senatörü Roger Wicker, Başkan Biden'ın Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı nükleer silah dahil her türlü askeri seçeneği masaya... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T02:05+0300
2021-12-09T02:05+0300
dünya
abd
vladimir putin
ukrayna
nato
joe biden
nükleer silah
roger wicker
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ABD’nin Mississippi Senatörü ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Roger Wicker, Başkan Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüntülü görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Fox News televizyonuna konuşan Wicker, Ukrayna’da 200 Amerikan askerinin olduğunu ancak bunların 'eğitim amacıyla orada bulunduğunu' öne sürdü.Wicker, NATO'nun Rusya'nın batı sınırlarına askeri yığınak yapılabileceğini ve ABD'nin gerektiği takdirde 'askeri adım' atılmasına destek vereceğini söyledi.'Nükleeri de seçeneklerin dışında bırakmamalıyız'Senatör, "Askeri adım, Karadeniz’e gemilerimizi konuşlandırıp Rusya’nın askeri kapasitesinin üzerine yıkım yağdırmak anlamına gelebilir. ABD askerlerini sahaya indirmek olabilir, bunu masa dışında bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda ilk taarruz için nükleeri de seçeneklerin dışında bırakmamalıyız. Bunun olabileceğini beklemiyorum ama bu seçeneği masadan kaldırmamak gerekir. Başkan'ın her şeyin masada olduğunu söylemesi gerekir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/pentagon-ukraynaya-ilave-yardim-planlamiyoruz-1051589206.html
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abd, vladimir putin, ukrayna, nato, joe biden, nükleer silah, roger wicker

ABD'li senatör: Biden'ın Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneğini masaya koyması gerek

02:05 09.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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ABD'li Cumhuriyetçi Mississippi Senatörü Roger Wicker, Başkan Biden'ın Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı nükleer silah dahil her türlü askeri seçeneği masaya koyması gerektiğini savundu.
ABD’nin Mississippi Senatörü ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Roger Wicker, Başkan Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüntülü görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fox News televizyonuna konuşan Wicker, Ukrayna’da 200 Amerikan askerinin olduğunu ancak bunların 'eğitim amacıyla orada bulunduğunu' öne sürdü.
Wicker, NATO'nun Rusya'nın batı sınırlarına askeri yığınak yapılabileceğini ve ABD'nin gerektiği takdirde 'askeri adım' atılmasına destek vereceğini söyledi.

'Nükleeri de seçeneklerin dışında bırakmamalıyız'

Senatör, "Askeri adım, Karadeniz’e gemilerimizi konuşlandırıp Rusya’nın askeri kapasitesinin üzerine yıkım yağdırmak anlamına gelebilir. ABD askerlerini sahaya indirmek olabilir, bunu masa dışında bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda ilk taarruz için nükleeri de seçeneklerin dışında bırakmamalıyız. Bunun olabileceğini beklemiyorum ama bu seçeneği masadan kaldırmamak gerekir. Başkan'ın her şeyin masada olduğunu söylemesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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