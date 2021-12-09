https://tr.sputniknews.com/20211209/ahmet-hakan-yilmaz-guney-anisina-buyuk-onur-odulu-verilseydi-yasa-var-ol-cekerlerdi-1051595215.html

Ahmet Hakan: Yılmaz Güney anısına 'Büyük Onur Ödülü' verilseydi, 'Yaşa, var ol' çekerlerdi

Ahmet Hakan: Yılmaz Güney anısına 'Büyük Onur Ödülü' verilseydi, 'Yaşa, var ol' çekerlerdi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Altın Kelebek ödüllerinde şarkıcı İbrahim Tatlıses'e ödül verilmesiyle ilgili olarak "Yılmaz Güney anısına 'Büyük... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T09:05+0300

2021-12-09T09:05+0300

2021-12-09T09:04+0300

türkiye

yılmaz güney

ahmet hakan

ödül

altın kelebek ödül töreni

ibrahim tatlıses

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Altın Kelebek ödüllerinde şarkıcı İbrahim Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü' verilmesine tepki gösterenlere ilişkin olarak, "Siz bakmayın İbrahim Tatlıses’e ödül verilmesini “Kadın düşmanına nasıl ödül verilir? Kadın döven adam o... Bu adam nasıl ödüllendirilir” falan dediklerine... Yılmaz Güney anısına 'Büyük Onur Ödülü' verilseydi... Bu tipler, 'Yaşa! Var ol!' çekerlerdi. Böylesi bir riyakârlıktır söz konusu olan" yorumunu yaptı.Hakan, şu ifadeleri kullandı:"Yılmaz Güney: Yılmaz Güney’in sinemasına bayılırım. Çok severim. 'Yol' filmini ilk kez izlediğimde üç gün kendime gelememiştim. O derece yani... Ama bu sevgim, onun silahlara düşkünlüğüne, adam öldürmesine, kadın dövmesine onay vermem anlamına gelmez. Tam tersi... O konularda Yılmaz Güney’den nefret ederim.İbrahim Tatlıses: İbrahim Tatlıses’in sesine bayılırım. Çok severim ondan şarkı türkü dinlemesini. Silahlı saldırıya uğradığı gün, 'Gelmiş geçmiş en büyük sese kıydılar' demiştim. Ama bu sevgim, onun geçmişte kadınlara şiddet uygulamasına ve maço tavırlarına onay verdiğim, taviz verdiğim anlamına gelmez."

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yılmaz güney, ahmet hakan, ödül, altın kelebek ödül töreni, ibrahim tatlıses