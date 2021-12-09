Ahmet Şık: Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in hesabını vereceksiniz

Erdoğan'ın talimatı ile yapıldı her şey dedi. Silahlar dağıtılmış ama emri Soylu vermemiş. ByLock'çu vekillerin AKP sıralarından çıkması muhtemel.Ben kiimden hesap sorulacağını, niye sorulacağını söyleyeyim. KHK ile işten atılanlar için hesap vereceksiniz. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babanın hesabını vereceksiniz, evde saç kurutma makinesini açıp yoksulluktan ısıtamadığı çocuklarının kahrıyla intihar eden annenin hesabını vereceksiniz, bir sokakta resmi ve sivil faşistlerce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in, Medeni Yıldırım'ın, Kemal Kurkut'un hesabını vereceksiniz.