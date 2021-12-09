https://tr.sputniknews.com/20211209/ak-partili-dagdan-kilicdarogluna-vaat-teklifi-sadece-1-ay-ciftciye-elektrigi-bedava-verin-1051616855.html

AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na vaat teklifi: Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin

AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na vaat teklifi: Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Bize Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:26+0300

2021-12-09T18:26+0300

2021-12-09T18:26+0300

ekonomi

izmir

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

şanlıurfa

hamza dağ

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Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulundu:

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izmir, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, şanlıurfa, hamza dağ