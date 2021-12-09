AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na vaat teklifi: Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin

Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulundu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Bize Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” vaadine cevap verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun zamanda CHP yönetiminde olduğunu ifade eden Dağ, "Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin" çağrısı yaptı.
Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulundu:
"Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin."
Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin. pic.twitter.com/nXHb9BO1Ps